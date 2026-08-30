هاتريك برونو يقود مانشستر يونايتد لاكتساح إيبسويتش بخماسية في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا على حساب إيبسويتش تاون بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

هاتريك برونو يقود مانشستر يونايتد لاكتساح إيبسويتش

وفاجأ إيبسويتش أصحاب الأرض بالتقدم في الدقيقة 29، عن طريق لييف ديفيز، الذي استغل الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتصطدم بالعارضة وتسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح برونو فيرنانديز في إعادة مانشستر يونايتد إلى المباراة، بعدما استغل خطأ دفاعيًا من لاعبي إيبسويتش وسدد الكرة داخل المرمى، لينتهي النصف الأول بالتعادل 1-1.

وفرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات الشوط الثاني، بعدما تقدم بالنيران الصديقة في الدقيقة 57، إثر تسجيل جاكوب جريفز هدفًا بالخطأ في مرماه.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن يعود اللاعب ذاته بعد سبع دقائق فقط ليسجل هدفه الثالث والرابع لفريقه، مكتملًا الهاتريك.

وواصل أصحاب الأرض مهرجان الأهداف، حيث أحرز برايان مبيومو الهدف الخامس في الدقيقة 82، بعد تمريرة من برونو، أنهاها بتسديدة ساقطة رائعة من فوق الحارس.

وقلص تشوبا أكبوم الفارق لإيبسويتش في الدقيقة 91، إلا أن ذلك لم يمنع مانشستر يونايتد من حصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد إيبسويتش عند 3 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب.

كان مانشستر يونايتد قد خسر في الجولة الأولى أمام هال سيتي بهدفين نظيفين ليرفع اليونايتد رصيده الي ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند ثلاث نقاط جمعها من الانتصار في الجولة الأولى على سندرلاند 2-1.

ويواجه إبسويتش تاون في الجولة الثالثة ضيفه ليفربول يوم الجمعة القادم، بينما يلعب مانشستر يونايتد مع مضيفه إيفرتون يوم الأحد المقبل.