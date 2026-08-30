برونو فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد للفوز على إبسويتش تاون 5-2 في الدوري الإنجليزي

قاد النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، فريقه "مانشستر يونايتد" لتحقيق فوز كبير على ضيفه "إبسويتش تاون" بنتيجة (5-2) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولدترافورد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل برونو فيرنانديز هاتريك لليونايتد في الدقائق 40 و61 من ركلة جزاء و68 وصنع الهدف الخامس لزميله مبيومو في الدقيقة 82 ، بينما أحرز لاعب إبسويتش جاكوب جريافيس بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 56، بينما أحرز هدفي إبسويتش تاون كل من ليف دافيس في الدقيقة 29 وتشوبا أكبوم في الدقيقة 91.

كان مانشستر يونايتد قد خسر في الجولة الأولى أمام هال سيتي بهدفين نظيفين ليرفع اليونايتد رصيده الي ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند ثلاث نقاط جمعها من الانتصار في الجولة الأولى على سندرلاند 2-1.

ويواجه إبسويتش تاون في الجولة الثالثة ضيفه ليفربول يوم الجمعة القادم، بينما يلعب مانشستر يونايتد مع مضيفه إيفرتون يوم الأحد المقبل.