قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا
واشنطن بوست: فنزويلا تعهدت بعدم «التنازل» عن نفطها.. وترامب يسعى للاستحواذ على مكاسب ضخمة
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
النيجر.. الهدوء يعود إلى نيامي بعد إحباط تمرد عسكري
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
سعر الذهب اليوم الأحد في الإمارات .. عيار 21 بـ476.7 درهم
وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.. ومفارقة مؤثرة قبل رحيله
مصر تستعد لاستقبال الرئيس الصيني.. 11 قمة بين «السيسي وشي» أسست ملامح الشراكة الشاملة
هاتريك برونو يقود مانشستر يونايتد لاكتساح إيبسويتش بخماسية في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برونو فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد للفوز على إبسويتش تاون 5-2 في الدوري الإنجليزي

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
أ ش أ

قاد النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، فريقه "مانشستر يونايتد" لتحقيق فوز كبير على ضيفه "إبسويتش تاون" بنتيجة (5-2) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولدترافورد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل برونو فيرنانديز هاتريك لليونايتد في الدقائق 40 و61 من ركلة جزاء و68 وصنع الهدف الخامس لزميله مبيومو في الدقيقة 82 ، بينما أحرز لاعب إبسويتش جاكوب جريافيس بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 56، بينما أحرز هدفي إبسويتش تاون كل من ليف دافيس في الدقيقة 29 وتشوبا أكبوم في الدقيقة 91.

كان مانشستر يونايتد قد خسر في الجولة الأولى أمام هال سيتي بهدفين نظيفين ليرفع اليونايتد رصيده الي ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند ثلاث نقاط جمعها من الانتصار في الجولة الأولى على سندرلاند 2-1.

ويواجه إبسويتش تاون في الجولة الثالثة ضيفه ليفربول يوم الجمعة القادم، بينما يلعب مانشستر يونايتد مع مضيفه إيفرتون يوم الأحد المقبل.

النجم البرتغالي برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

الاهلي

عامر العمايرة: لجنة الحكام مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات كريم شحاتة

ترشيحاتنا

الصادرات الزراعية

6.8 مليون طن تحصدها الزراعة المصرية في الأسواق العالمية.. الموالح تتصدر والبطاطس تلاحقها

جانب من الاجتماع

خدمات أفضل للمزارعين.. خطة لتفعيل التعاونيات والتوسع في تحسين الأراضي بالدقهلية

وزير السياحة والآثار

الأول من نوعه.. وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع البالون الثابت بمنطقة الأهرامات

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد