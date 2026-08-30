هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

إثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل على السوشيال ميديا بعد نشرها مجموعه من صورها خلال كليب جديد «نوغا».

حالة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية حول كليب «نوغا» للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب احتواء الكليب على إيحاءات أحدثت جدلًا على السوشيال ميديا.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي..

و ظهرت هيفاء بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون المنت الاخضر الفاتح و ارتدت عليه مريلة مطبخ ، و نسقت مع هذه الاطلالة شراب شيفون شفاف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وفي هذا السياق، علق الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- على كليب هيفاء وهبي، الأخير، وقال في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «أنا ما سمعتش كلمات الكليب ومش هقعد أسمع كلمات كل أغنية والأمر يتعلق بالرقابة على المصنفات الفنية وليست نقابة الموسيقيين».

وتابع مصطفى كامل: «جلست مع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية مسبقًا وشرحت له أزمة كلمات الأغاني، والرقابة حررت محاضر رسمية ضد صاحب أي أغنية لم يحصل على ترخيص أو ترقيم».

وأضاف مصطفى كامل: «أنا يوميًا بيجيلي كلام عن أزمات كلمات أغاني.. ونقابة الموسيقيين مسئوليتها ما يحدث على المسرح في الحفلات ولن نسمح بأي تجاوز ولو أي مطرب غنى كلام خارج أو غير مصرح به من الرقابة في حفلة سنتصدى له».