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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

وجّه جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول السابق، اعتذارًا مؤثرًا إلى محمد صلاح، معترفًا بأنه لم يقدّر بالشكل الكافي ما قدمه النجم المصري للنادي، وذلك بعد رحيله عن صفوف الفريق.

محمد صلاح 

وقال كاراغر: «مو، أنا آسف حقًا على كل النقد. من فضلك سامحني. لقد ضحيت بالكثير من أجل ليفربول، والآن بعد رحيلك، بدأت أدرك مدى صعوبة استبدالك».

وأضاف: «لا أصدق أننا نتحدث عن دفع 130 مليون يورو لباركولا كبديل عنك. ربما كنت قاسيًا عليك جدًا، ولم أقدّر ما قدمته لليفربول بما فيه الكفاية. الآن بعد رحيلك وأنا أجلس هنا أفكر فيما خسرناه.. أنا في الواقع متألم».

وتأتي تصريحات كاراغر في ظل الحديث عن صعوبة تعويض محمد صلاح، الذي ترك بصمة تاريخية مع ليفربول، ليطرح رحيله سؤالًا مهمًا: هل يمكن لأي صفقة جديدة أن تعوّض تأثير لاعب بحجم محمد صلاح؟

محمد صلاح ليفربول الاهلي

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