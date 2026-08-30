البحر المتوسط يواصل غضبه.. أمواج تصل لـ4.5 متر وتحذير عاجل لرواد الشواطئ

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، بالتزامن مع بدء انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، الأحد، بعد موجة من الارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الأيام الماضية.

في الوقت نفسه، تستمر حالة اضطراب البحر المتوسط، وسط تحذيرات لرواد الشواطئ والعاملين في أنشطة الصيد والملاحة البحرية من تداعيات ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء تحسن تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من اليوم، الأحد.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تسجل نحو 34 درجة مئوية، مع تحسن نسبي في الأجواء مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

أمواج تصل إلى 4.5 متر.. استمرار اضطراب البحر المتوسط

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، أكدت منار غانم استمرار اضطراب حركة البحر خلال الفترة الحالية، نتيجة نشاط الرياح التي تراوحت سرعتها بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 2.5 و4.5 متر.

وأشارت إلى أن اضطراب الملاحة البحرية من المتوقع أن يستمر اليوم، الأحد، رغم التراجع النسبي في سرعات الرياح وانخفاض ارتفاع الأمواج مقارنة بالأيام السابقة، حيث يتراوح ارتفاع الموج على السواحل الغربية للبحر المتوسط بين مترين و3 أمتار.

وأكدت أن هذه الظروف البحرية لا تزال غير مناسبة لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، خاصة بالمناطق الساحلية التي تتأثر باضطراب البحر.

تحذيرات لرواد الشواطئ

وشددت منار غانم على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة وفرق الإنقاذ على الشواطئ، محذرة من النزول إلى مياه البحر في حالة رفع الرايات الحمراء.

وأوضحت أن الراية الحمراء تعني أن حالة البحر غير آمنة للسباحة والتنزه، مشددة على ضرورة عدم تجاهل التحذيرات أو المخاطرة بالنزول إلى المياه في ظل ارتفاع الأمواج واضطراب حركة البحر، حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين.

وتشمل المناطق المتأثرة باضطراب البحر المتوسط السلوم والعلمين ومطروح والإسكندرية، إلى جانب أجزاء من سواحل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.

تحسن البحر تدريجيًا بداية من الاثنين

وقالت إن حالة البحر المتوسط ستبدأ في التحسن تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين، على أن تعود الأوضاع البحرية إلى حالتها المعتادة بصورة أكبر بداية من الثلاثاء، ليصبح البحر أكثر ملاءمة لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

نهاية الصيف فلكيًا في سبتمبر

وأضافت منار غانم أن فصل الصيف ينتهي فلكيًا يوم 22 سبتمبر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة أو نسب الرطوبة، رغم الاتجاه العام نحو التحسن التدريجي في الأحوال الجوية.

وذكرت أن النصف الثاني من شهر سبتمبر من المتوقع أن يشهد انخفاضًا في نسب الرطوبة، وهو ما يساهم في تحسن الإحساس بدرجات الحرارة وحالة الطقس بشكل أكبر.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ووجهت المتنبئ الجوي عددًا من النصائح للمواطنين، أبرزها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، وارتداء الملابس البيضاء أو فاتحة اللون، إلى جانب الإكثار من تناول السوائل، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية قبل التوجه إلى الشواطئ، والالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ، خصوصًا مع استمرار اضطراب البحر وارتفاع الأمواج خلال الساعات المقبلة.