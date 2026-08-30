الأهلي يتحرك لتجديد عقدي كباكا ومحمد رأفت.. و3 عروض تهدد الأخير

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، خلال حديثه عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن تحركات جديدة من جانب إدارة النادي الأهلي لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم الثنائي كباكا ومحمد رأفت.

وأوضح شوقي أن إدارة الأهلي تتجه إلى تعديل وتجديد عقد كباكا، على أن تجمع جلسة بين اللاعب ومسؤولي النادي خلال الأيام المقبلة، لحسم تفاصيل العقد، خاصة بعدما أصبح ملفه ضمن أولويات النادي بعد الانتهاء من تجديد عدد من اللاعبين.

وأشار إلى أن الأهلي اتخذ قرارًا بتجديد عقد محمد رأفت، الذي ينتهي في يناير المقبل، لافتًا إلى وجود إشادة كبيرة داخل النادي بالمستوى الذي يقدمه اللاعب، وهو ما يدعم قرار استمراره مع الفريق، مع منحه عرضًا ماليًا يتناسب مع باقي زملائه.

وأضاف أن محمد رأفت تلقى خلال الفترة الماضية 3 عروض للرحيل، من بينها عرضان من المقاولون العرب والقناة، إلى جانب تحركات من بعض وكلاء اللاعبين لإقناعه بالانتقال إلى أندية أخرى، من بينها بيراميدز، إلا أن الاتجاه داخل الأهلي يتمثل في التمسك باللاعب وتجديد عقده.

وأكد محمود شوقي أن الأهلي يسعى خلال الفترة الحالية لتأمين عقود أكبر عدد من لاعبيه، بعدما نجح النادي في حسم ملفات كريم الدبيس ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض، على أن تستكمل باقي الملفات خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام الحالية جلسات مع كباكا ومحمد رأفت، في إطار خطة الأهلي للحفاظ على عناصره وتأمين مستقبل الفريق خلال الفترة المقبلة



