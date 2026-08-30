زد يشكو محمد معروف بعد مواجهة الأهلي.. ومحمد فارس يعلق: «مفيش حكم قال إن الفريق اتظلم»

كشف الإعلامي الأهلاوي محمد فارس عن تقدم نادي زد بشكوى ضد الحكم محمد معروف وطاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الأهلي، والتي شهدت جدلًا حول بعض القرارات التحكيمية.

نادي زد

وقال فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الغريب إن مفيش حكم واحد قال إن زد تعرض لظلم تحكيمي، والأغرب إن كان في مواقف كتير جدًا لزد تعرض فيها لظلم تحكيمي ومكنش في شكوى».

وأضاف أن تحرك زد وتقديم شكوى ضد طاقم التحكيم يأتي في ظل حالة الجدل التي أثيرت عقب المباراة، خاصة مع اعتراض النادي على بعض القرارات التي اتخذها الحكم محمد معروف.