إطلاق نار خلال حفلة رقص في سويسرا.. والشرطة تعلن سقوط ضحايا

أعلنت شرطة كانتون أرغاو السويسرية، أن إطلاق نار وقع خلال حفلة رقص في مدينة آراو شمال البلاد، ليل السبت الأحد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأفادت صحيفة «بليك» السويسرية بإصابة عدد من رواد الحفل إثر إطلاق النار الذي وقع بالقرب من مضمار سباق الخيل في منطقة شاخن بمدينة آراو، قرب زيورخ.

وقالت الشرطة في بيان عبر منصة «إكس»: «آراو: طلقات نارية ليلية خلال فعالية في منطقة شاخن. ضحايا عدة».

وأشارت الشرطة إلى أن تدخلاً واسع النطاق لقوات الأمن جارٍ في موقع الحادث، داعيةً المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.