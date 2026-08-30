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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد جلال يشيد بـ محمد فراج وغادة طلعت: من أجمل أوسمة مركز الإبداع الفني

محمد فراج
محمد فراج
يمنى عبد الظاهر

وجّه المخرج خالد جلال رسالة إشادة إلى الفنانين محمد فراج وغادة طلعت، معربًا عن فخره بأدائهما في مسلسل «القصة الكاملة – لعبة جهنم»، ومؤكدًا تميزهما وقدرتهما على تجسيد الشخصيات باحترافية.

وكتب خالد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «من أجمل أوسمة مركز الإبداع الفني أولادي.. العبقري المتلون المتقن محمد فراج (قهوة سادة) والفريدة غادة طلعت (سينما مصر)، لا قوة إلا بالله».

ويعتمد مسلسل «القصة الكاملة» على نظام الحكايات المنفصلة، حيث يحتوى على 5 قصص وتعرض القصة الواحد فى 3 حلقات، وتستند الحكايات إلى جرائم وأحداث واقعية أثارت اهتمام الجمهور والرأى العام، ليعاد تقديمها فى قالب درامى يعتمد على التشويق والغموض وكشف التفاصيل والأسرار، فى محاولة لاستثمار فضول المشاهد تجاه القضايا الحقيقية ومعرفة ما وراءها.

وتأتى التجربة الدرامية مرتبطة بعالم «القصة الكاملة» الذى قدمه صانع المحتوى سامح سند، والذى تناول من خلاله عددًا من القضايا والجرائم الحقيقية وتفاصيلها، قبل تحويل بعض هذه القصص إلى معالجة درامية.

المخرج خالد جلال الفنانين محمد فراج وغادة طلعت القصة الكاملة لعبة جهنم غادة طلعت محمد فراج

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