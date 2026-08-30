خالد الغندور: الشفافية تكشف كل شيء.. ثمن بيع مرموش وعقد صلاح وتفاصيل انتقال مصطفى محمد

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان تفاصيل مالية تخص عددًا من أبرز اللاعبين المصريين المحترفين، مشيرًا إلى أن الجميع أصبح يعرف قيمة صفقة انتقال عمر مرموش، وتفاصيل عقد محمد صلاح مع طرابزون، وأخيرًا تفاصيل بيع مصطفى محمد.

مرموش

وقال الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل الناس عرفت ثمن بيع عمر مرموش وعقد صلاح مع طرابزون وأخيرًا بيع مصطفى محمد وبالتفاصيل، وهي دي الشفافية».

وأشار الغندور إلى أن الكشف عن التفاصيل المالية للصفقات والعقود يمنح الجماهير صورة أوضح عن طبيعة الانتقالات وقيمتها الحقيقية.