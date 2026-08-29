أول مشاركة لـ عمر مرموش.. توتنهام يخسر من نيوكاسل 2-0 في الدوري الإنجليزي

تلقي توتنهام المحترف ضمن صفوفه المصري عمر مرموش الهزيمة من منافسه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت يبنهما على ملعب «توتنهام»، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية فريق نيوكاسل يونايتد كل من أنتوني إيلانجا ويوان ويسا في الدقيقتين 62 و72 من زمن اللقاء.

وشارك عمر مرموش في المباراة بالكامل، ولكنه لم يساعد فريقه في تفادي الخسارة الثانية للسبيرز خلال الموسم الحالي.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما بقى توتنهام بدون رصيد في المركز الأخير.

وجاء تشكيل توتنهام في مواجهة نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أنتونين كينسكي.

الدفاع: بيدرو بورو، يان باول فان هيكي، ميكي فان دي فين، أندرو روبرتسون.

الوسط: رودريجو بنتانكور، أرشي جاراي، ساندرو تونالي، ماتيوس فيرنانديز.

الهجوم: ماتياس تيل، عمر مرموش.

وجاء تشكيل نيوكاسل في مواجهة توتنهام

حراسة المرمى: لوكاش هورنيتشيك.

الدفاع: مالك ثياو – لويس هال – سفين بوتمان – عمار ديديتش.

الوسط: هارفي بارنيس – نيكو جونزاليس - جوزيف ويلوك – لويس مايلي.

الهجوم: أنتوني إيلانجا – يوان ويسا.