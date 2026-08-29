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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مصطفى إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، دخل حسابات القلعة الحمراء، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

الأهلي يبحث تدعيم دفاعه 

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الأهلي بدأ دراسة موقف اللاعب وإمكانياته، في ظل رغبة النادي في تدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الشتوي، مشيرًا إلى أن الصفقة عُرضت على الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، من أجل متابعة اللاعب بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للأهلي سيواصل مراقبة مصطفى إبراهيم حتى شهر يناير، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الدخول في مفاوضات رسمية مع الاتحاد السكندري للحصول على خدماته.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تضع تدعيم خط الدفاع ضمن أولوياتها، مع ترقب رؤية عموتة لمستوى اللاعب ومدى قدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

بسبب تجديد عقده | تصرّف غير متوقع لجماهير الأهلي مع إمام عاشور في مباراة زد

حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه تحية خاصة إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال أول لقاء يجمعه بالجماهير عقب إعلان تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء حتى عام 2030.

تحية خاصة من جماهير الأهلي لإمام عاشور


وهتفت جماهير الأهلي باسم إمام عاشور، قبل انطلاق مباراة زد في الدوري الممتاز في مشهد عكس حالة الترحيب والدعم التي يحظى بها اللاعب، خاصة بعد حسم ملف تجديد عقده والاستمرار داخل صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وتفاعل إمام عاشور مع تحية الجماهير، حيث حرص على رد التحية والتعبير عن سعادته بالدعم الكبير الذي تلقاه من المدرجات، وسط أجواء حماسية قبل انطلاق مباراة الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد نجح في تمديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مشواره مع الفريق ويصبح أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي مصطفى إبراهيم الاتحاد السكندري عموتة الدوري المصري

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