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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الثانى.. استمرار غلق الشواطئ المفتوحة في مطروح

ارتفاع الامواج بمطروح
ارتفاع الامواج بمطروح
ايمن محمود

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم "السبت" استمرار ، غلق عدد من الشواطئ المفتوحة أمام المصطافين ومنع السباحة بها، وذلك لليوم الثانى بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين. 

شواطئ مغلقة

ويشمل قرار منع السباحة شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مع مطالبة المصطافين بعدم النزول إلى البحر بهذه المناطق، والالتزام الكامل بتعليمات مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ لحين تحسن الأحوال البحرية.

الشواطئ المسموح فيها بالنزول

في المقابل، تواصل الشواطئ الآمنة استقبال المصطافين، وتشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، مع استمرار تواجد فرق الإنقاذ لمتابعة حالة البحر وتأمين رواد الشواطئ. 

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أن حالة البحر تخضع للمتابعة المستمرة، ويتم اتخاذ قرارات فتح أو غلق الشواطئ وفقًا لمدى استقرار الأمواج وتوافر عوامل الأمان. وناشدت رئاسة المدينة المواطنين وزائري المحافظة الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم المجازفة بالسباحة في الشواطئ المغلقة أو خارج المناطق المخصصة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.

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