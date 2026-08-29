الدفاع الجوي الروسي يدمر 313 طائرة مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 313 طائرة مسيرة فوق أراضي البلاد، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "خلال الليلة الماضية، أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 313 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضح البيان، أنه تم إسقاط المسيرات فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوجا وكورسك، وليبيتسك وروستوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهوريتي القرم وتتارستان، وفوق مياه بحر آزوف ومياه البحر الأسود.