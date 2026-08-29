اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة جديدة لتقديم البطاطس بعيدًا عن الطرق التقليدية، جربي تحضير البطاطس على شكل وردة، وهي وصفة بسيطة ومميزة يمكن تقديمها بجانب الغداء أو في العزومات، كما أن شكلها الجذاب يجعلها مناسبة للأطفال والكبار.

طريقة عمل البطاطس على شكل وردة

تعتمد الوصفة على تقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة وترتيبها بطريقة معينة حتى تأخذ شكل الوردة، ثم تدخل الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الأطراف، مع الاحتفاظ بقوام طري من الداخل، للشيف زينب الحافظ.

مكونات البطاطس على شكل وردة

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة من الزعتر المجفف.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من الجبن المبشور، حسب الرغبة.

القليل من البقدونس المفروم للتقديم.

طريقة عمل البطاطس على شكل وردة

اعملي البطاطس على شكل وردة

تقطيع البطاطس

اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها حسب الرغبة، ثم قطعيها إلى شرائح رفيعة جدًا ومتساوية.

يمكن استخدام المبشرة المخصصة للتقطيع إلى شرائح للحصول على شرائح رفيعة تساعد على تشكيل الوردة بسهولة.

ضعي شرائح البطاطس في وعاء، ثم أضيفي الزيت والبابريكا والفلفل الأسود والثوم البودرة والزعتر والملح.

قلبي الشرائح برفق حتى تتغطى بالتتبيلة من جميع الجوانب.

تشكيل وردة البطاطس

افردي عدة شرائح من البطاطس بشكل متداخل، بحيث تغطي كل شريحة جزءًا من الشريحة التي تليها.

ابدئي من أحد الأطراف في لف الشرائح إلى الداخل برفق حتى تتكون لديكِ لفة تشبه شكل الوردة.

احرصي على عدم الضغط بقوة أثناء اللف حتى لا تنكسر الشرائح.

كرري الخطوة مع باقي شرائح البطاطس حتى تنتهي الكمية.

وضع البطاطس في القالب

ادهني قوالب المافن بالقليل من الزيت، ثم ضعي كل وردة بطاطس داخل تجويف منفصل حتى تحافظ على شكلها أثناء التسوية.

إذا لم يتوفر قالب المافن، يمكن استخدام صينية صغيرة مع وضع الورود بجانب بعضها، مع التأكد من تثبيتها جيدًا.

يمكن رش القليل من الجبن المبشور على الوجه للحصول على مذاق غني وطبقة ذهبية شهية.

تسوية البطاطس في الفرن

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي البطاطس في الفرن لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة تقريبًا، حسب سمك الشرائح ونوع البطاطس.

اتركيها حتى تنضج من الداخل وتصبح الأطراف ذهبية ومقرمشة.

إذا رغبتِ في الحصول على لون أكثر تحميرًا، شغلي الشواية لدقائق قليلة في نهاية التسوية، مع مراقبة البطاطس جيدًا.

اتركي وردات البطاطس لبضع دقائق بعد خروجها من الفرن، ثم أخرجيها من القالب بحذر وقدميها ساخنة.

سر نجاح البطاطس على شكل وردة

اعملي البطاطس على شكل وردة

السر الأساسي في نجاح الوصفة هو تقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة ومتقاربة في السمك، لأن الشرائح السميكة يصعب لفها وقد تحتاج إلى وقت أطول حتى تنضج.

كما يفضل عدم الإفراط في وضع الزيت، حتى لا تصبح البطاطس دهنية أو تفقد شكلها أثناء التسوية.

ويمكن نقع شرائح البطاطس في الماء البارد لفترة قصيرة، ثم تجفيفها جيدًا قبل التتبيل، خاصة إذا كنتِ ترغبين في الحصول على أطراف أكثر قرمشة.

أفكار مختلفة للبطاطس الوردية

يمكنكِ تغيير الوصفة وإضافة شرائح رفيعة من الجبن بين شرائح البطاطس قبل لفها، أو وضع القليل من اللحم المفروم المطهي في منتصف الوردة.

كما يمكن إضافة أعشاب مختلفة مثل الروزماري أو البقدونس أو الزعتر، حسب الذوق.

وإذا كنتِ تحبين النكهات الحارة، يمكن إضافة رشة من الشطة أو الفلفل الحار إلى التتبيلة.

طريقة تقديم وردات البطاطس

يمكن تقديم البطاطس على شكل وردة كطبق جانبي بجانب الفراخ المشوية أو اللحوم أو الأسماك، كما يمكن وضعها على سفرة العزومات لتمنح الأطباق شكلًا مختلفًا.