قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاتم الأنبياء الإيراني لـ نتنياهو: نحن بحاجة للسلاح النووي لوقف جنونكم
انخفاض الحرارة وأجواء متقلبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
من حلم رفع علم مصر إلى مغادرة البعثة| القصة الكاملة لأزمة المصارع محمد مصطفى الشامي.. وماذا قال اللاعب فى رسالته الأخيرة؟
ظهور نادر لـ زوجة محمد حماقي في حفلته بالعلمين الجديدة
بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات
1500 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. كيف أسجل بمنحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة؟
أمير هشام: بنشرقي "حرامي كورة".. والأهم للأهلي حاليا هو حصد النقاط
ما أسباب ضيق الرزق وكثرة الديون؟.. احذر 10 أفعال شائعة تجلب الفقر
أخبار التوك شو | شقيق أحمد موسى يطمئن جمهوره.. مصطفى بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام لهذا السبب .. حسام موافي يحذر من ارتفاع الدهون الثلاثية
أخبار السيارات| أسعار 5 عربيات هاتشباك منها كهربائية وبنزين ..لينكولن تقدم كورسير 2027 بهذا السعر
الأهلي يخوض مباراة ودية أمام دلفي صباح اليوم بعد مواجهة زد
اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة جديدة لتقديم البطاطس بعيدًا عن الطرق التقليدية، جربي تحضير البطاطس على شكل وردة، وهي وصفة بسيطة ومميزة يمكن تقديمها بجانب الغداء أو في العزومات، كما أن شكلها الجذاب يجعلها مناسبة للأطفال والكبار.

طريقة عمل البطاطس على شكل وردة

تعتمد الوصفة على تقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة وترتيبها بطريقة معينة حتى تأخذ شكل الوردة، ثم تدخل الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الأطراف، مع الاحتفاظ بقوام طري من الداخل، للشيف زينب الحافظ.

مكونات البطاطس على شكل وردة

  • 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
  • 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.
  • ملعقة صغيرة من البابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
  • رشة من الزعتر المجفف.
  • ملح حسب الرغبة.
  • ملعقتان كبيرتان من الجبن المبشور، حسب الرغبة.
  • القليل من البقدونس المفروم للتقديم.

طريقة عمل البطاطس على شكل وردة

اعملي البطاطس على شكل وردة

تقطيع البطاطس

  • اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها حسب الرغبة، ثم قطعيها إلى شرائح رفيعة جدًا ومتساوية.
  • يمكن استخدام المبشرة المخصصة للتقطيع إلى شرائح للحصول على شرائح رفيعة تساعد على تشكيل الوردة بسهولة.
  • ضعي شرائح البطاطس في وعاء، ثم أضيفي الزيت والبابريكا والفلفل الأسود والثوم البودرة والزعتر والملح.
  • قلبي الشرائح برفق حتى تتغطى بالتتبيلة من جميع الجوانب.

تشكيل وردة البطاطس

  • افردي عدة شرائح من البطاطس بشكل متداخل، بحيث تغطي كل شريحة جزءًا من الشريحة التي تليها.
  • ابدئي من أحد الأطراف في لف الشرائح إلى الداخل برفق حتى تتكون لديكِ لفة تشبه شكل الوردة.
  • احرصي على عدم الضغط بقوة أثناء اللف حتى لا تنكسر الشرائح.
  • كرري الخطوة مع باقي شرائح البطاطس حتى تنتهي الكمية.

وضع البطاطس في القالب

  • ادهني قوالب المافن بالقليل من الزيت، ثم ضعي كل وردة بطاطس داخل تجويف منفصل حتى تحافظ على شكلها أثناء التسوية.
  • إذا لم يتوفر قالب المافن، يمكن استخدام صينية صغيرة مع وضع الورود بجانب بعضها، مع التأكد من تثبيتها جيدًا.
  • يمكن رش القليل من الجبن المبشور على الوجه للحصول على مذاق غني وطبقة ذهبية شهية.

تسوية البطاطس في الفرن

  • سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
  • ضعي البطاطس في الفرن لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة تقريبًا، حسب سمك الشرائح ونوع البطاطس.
  • اتركيها حتى تنضج من الداخل وتصبح الأطراف ذهبية ومقرمشة.
  • إذا رغبتِ في الحصول على لون أكثر تحميرًا، شغلي الشواية لدقائق قليلة في نهاية التسوية، مع مراقبة البطاطس جيدًا.
  • اتركي وردات البطاطس لبضع دقائق بعد خروجها من الفرن، ثم أخرجيها من القالب بحذر وقدميها ساخنة.

سر نجاح البطاطس على شكل وردة

اعملي البطاطس على شكل وردة
  • السر الأساسي في نجاح الوصفة هو تقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة ومتقاربة في السمك، لأن الشرائح السميكة يصعب لفها وقد تحتاج إلى وقت أطول حتى تنضج.
  • كما يفضل عدم الإفراط في وضع الزيت، حتى لا تصبح البطاطس دهنية أو تفقد شكلها أثناء التسوية.
  • ويمكن نقع شرائح البطاطس في الماء البارد لفترة قصيرة، ثم تجفيفها جيدًا قبل التتبيل، خاصة إذا كنتِ ترغبين في الحصول على أطراف أكثر قرمشة.

أفكار مختلفة للبطاطس الوردية

  • يمكنكِ تغيير الوصفة وإضافة شرائح رفيعة من الجبن بين شرائح البطاطس قبل لفها، أو وضع القليل من اللحم المفروم المطهي في منتصف الوردة.
  • كما يمكن إضافة أعشاب مختلفة مثل الروزماري أو البقدونس أو الزعتر، حسب الذوق.
  • وإذا كنتِ تحبين النكهات الحارة، يمكن إضافة رشة من الشطة أو الفلفل الحار إلى التتبيلة.

طريقة تقديم وردات البطاطس

يمكن تقديم البطاطس على شكل وردة كطبق جانبي بجانب الفراخ المشوية أو اللحوم أو الأسماك، كما يمكن وضعها على سفرة العزومات لتمنح الأطباق شكلًا مختلفًا.

البطاطس اعملي البطاطس على شكل وردة مكونات البطاطس على شكل وردة بطاطس طريقة عمل البطاطس على شكل وردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الأيام القادمة

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

محافظ بورسعيد السابق ونجله

على أغنية الواد طالع لمين .. محافظ بورسعيد السابق يرقص في حفل زفاف نجله

ترشيحاتنا

7 جامعات تتنافس في منافسات مهرجان «طرب 2» للموسيقى والغناء بجامعة السويس

جامعة السويس تواصل منافسات مهرجان طرب لاكتشاف مواهب طلاب الجامعات

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد | توفير 64 فرصة عمل.. بحث دعم 500 أسرة بوحدات إنتاج الطاقة من البيوجاز

المجني عليه

بسبب خلافات الجيرة .. مقتل مسن على يد جاره بالمنوفية

بالصور

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد