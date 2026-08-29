الأهلي يخوض مباراة ودية أمام دلفي صباح اليوم بعد مواجهة زد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام فريق دلفي، صباح اليوم السبت، في إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره في منافسات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وتأتي المباراة الودية أمام دلفي بعد أقل من 24 ساعة على خوض الأهلي مواجهته أمام زد، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواجهة ودية لتجهيز لاعبي الأهلي

ويسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، إلى الاستفادة من المباراة الودية في تجهيز جميع عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة أساسية في مواجهة زد.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء والشباب، بهدف الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب الوقوف على مستوى بعض العناصر التي تحتاج إلى الحصول على دقائق لعب إضافية.

كما تمثل المواجهة فرصة للجهاز الفني من أجل متابعة حالة اللاعبين عقب مباراة زد، والعمل على معالجة بعض الملاحظات الفنية التي ظهرت خلال اللقاء الرسمي.

الأهلي يستعد للمباريات المقبلة

ويواصل الأهلي تحضيراته للمباريات القادمة في الدوري، وسط رغبة من الجهاز الفني في الوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية لجميع اللاعبين، خاصة مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويعتمد الجهاز الفني على المباريات الودية خلال فترات قصيرة بين المواجهات الرسمية لمنح اللاعبين غير الأساسيين فرصة المشاركة، وكذلك اختبار بعض الجوانب الفنية والتكتيكية التي يرغب في تطبيقها خلال المباريات المقبلة.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في الموسم الجديد بتحقيق الفوز على الشرقية إنبي، قبل أن يلتقي زد في الجولة الثانية من المسابقة.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته عقب مواجهة دلفي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مع التركيز على رفع معدلات الجاهزية وتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد أو الإصابات.



