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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل كفوري يشوّق جمهوره بمقطع من أغنيته الجديدة «قربت الشتوية»

وائل كفوري
وائل كفوري
أوركيد سامي

يواصل النجم  اللبناني وائل كفوري تشويق جمهوره لأحدث أعماله الغنائية، بعدما شارك عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً قصيراً من أغنيته الجديدة «قربت الشتوية»، في خطوة أثارت حالة من الحماس والفضول بين محبيه، الذين ينتظرون طرح الأغنية كاملة خلال الفترة المقبلة.

واختار وائل كفوري أن يكشف جزءاً من العمل المنتظر بطريقة تشويقية، إذ نشر مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يؤدي جزءاً من الأغنية، وأرفقه بتعليق مقتضب قال فيه: «معقول قربت الشتوية»، في إشارة بدت واضحة إلى اقتراب موعد إطلاق الأغنية رسمياً.

وخلال المقطع، قدم وائل كفوري جزءاً من كلمات الأغنية التي يقول فيها: «قربت الشتوية وما سأل فيي، بذكر آخر مشوار قاسي كان عليّ»، وهو المقطع الذي لفت أنظار الجمهور، خصوصاً مع ما يحمله من أجواء عاطفية وحنين تتناسب مع اللون الغنائي الذي اشتهر به كفوري خلال مسيرته الفنية.

وسرعان ما انتشر الفيديو بين متابعي الفنان اللبناني، الذين تفاعلوا معه بشكل كبير، معبرين عن اشتياقهم لسماع الأغنية كاملة والتعرف إلى تفاصيلها، خاصة أن المقطع القصير كشف عن أجواء رومانسية حزينة يبدو أنها ستكون حاضرة بقوة في العمل الجديد.

وأشاد عدد كبير من محبي وائل كفوري بإحساسه في أداء الأغنية، معتبرين أن المقطع الجديد يعيد إلى الواجهة الحالة الخاصة التي يتميز بها الفنان اللبناني في تقديم الأغنيات العاطفية، والتي جعلت له قاعدة جماهيرية واسعة في لبنان ومختلف أنحاء العالم العربي.

ويأتي الكشف عن «قربت الشتوية» في وقت يواصل فيه وائل كفوري نشاطه الفني، إذ طرح قبل أيام أحدث أغنياته «محبوبي»، التي جاءت من كلمات Seen، وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح. وحققت الأغنية تفاعلاً ملحوظاً من الجمهور منذ طرحها عبر المنصات الرقمية، كما سبق لكفوري أن قدمها للمرة الأولى خلال حفله الأخير في الأردن، قبل إطلاقها رسمياً.

ويبدو أن وائل كفوري يستعد من خلال «قربت الشتوية» لمواصلة حضوره على الساحة الغنائية بأعمال تحمل طابعه الخاص، إذ يوحي المقطع الذي كشف عنه بأن الأغنية تدور في أجواء وجدانية تجمع بين الرومانسية والاشتياق وألم الذكريات، وهي الموضوعات التي لطالما شكلت محوراً بارزاً في عدد من أغنياته.

ولم يكشف كفوري حتى الآن عن الموعد الرسمي الكامل لطرح «قربت الشتوية»، إلا أن الطريقة التي أعلن بها عن العمل، إلى جانب نشر جزء من الأغنية، دفعت الجمهور إلى التكهن بأن إطلاقها بات قريباً، وسط مطالبات بالكشف عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالعمل.

وبينما يترقب محبو وائل كفوري الإعلان الرسمي عن موعد طرح الأغنية، يتواصل تداول المقطع الذي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليحافظ الفنان اللبناني بذلك على عنصر التشويق ويزيد من حالة الانتظار حول أحدث أعماله الغنائية.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن موعد طرح «قربت الشتوية» بشكل رسمي، لتكون الأغنية الجديدة محطة أخرى في مسيرة وائل كفوري، الذي يواصل تقديم أعمال غنائية تحافظ على حضوره بين نجوم الأغنية العربية وتلقى اهتماماً واسعاً من جمهوره

اخبار الفن نجوم الفن النجم اللبناني وائل كفوري

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