سيلين ديون تعود إلى باريس بعد غياب طويل

عادت النجمة الكندية سيلين ديون إلى العاصمة الفرنسية باريس، وسط استقبال حافل من جمهورها ومحبيها، في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من الغياب عن المسارح بسبب أزمتها الصحية، لتستعد من جديد للوقوف أمام جمهورها في سلسلة من الحفلات المرتقبة التي تعيدها إلى أجواء العروض الحية.

وتأتي عودة سيلين ديون إلى باريس بالتزامن مع استعدادها لانطلاق جولتها الغنائية المرتقبة التي تمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية، والتي اضطرتها إلى الابتعاد عن الحفلات والجولات العالمية لفترة طويلة.

وحظيت النجمة الكندية باستقبال لافت فور وصولها إلى باريس، حيث تجمع عدد كبير من محبيها أمام الفندق الذي تقيم فيه، في محاولة لرؤيتها والتعبير عن سعادتهم بعودتها إلى العاصمة الفرنسية التي ترتبط بها بعلاقة خاصة على مدار مسيرتها الفنية.

وظهرت سيلين ديون، البالغة من العمر 58 عامًا، بإطلالة أنيقة وبدا عليها الحماس للعودة إلى المسرح، فيما حرصت على تحية الجمهور والإعلاميين الذين تجمعوا حول الفندق، معربة عن امتنانها للدعم الذي حصلت عليه طوال السنوات الماضية.

وأكدت النجمة العالمية أن الدعم الذي تلقته من جمهورها كان حاضرًا منذ بداية رحلتها الصعبة، مشيرة إلى أن علاقتها بباريس تحمل مكانة خاصة بالنسبة إليها، واصفة العاصمة الفرنسية بأنها بمثابة بيت ثانٍ لها.

ومن المقرر أن تبدأ سيلين ديون سلسلة حفلاتها المرتقبة على مسرح بلينيتود أرينا، حيث تستعد لإحياء 16 حفلًا غنائيًا خلال الفترة من 12 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر 2026، في عودة قوية إلى العروض الجماهيرية بعد فترة طويلة من الغياب.

وتحظى الحفلات باهتمام واسع من جمهور سيلين ديون، خاصة أن عودتها إلى المسرح تأتي بعد سنوات من التحديات الصحية التي أبعدتها عن الجولات الفنية، فيما تشير الاستعدادات إلى إقبال كبير على العروض المنتظرة.

ومن المنتظر أن تستكمل النجمة العالمية هذه المرحلة بحفلات إضافية خلال مايو 2027، ليصل إجمالي العروض المعلنة ضمن هذه العودة إلى 26 حفلًا، في خطوة تعكس رغبتها في استعادة حضورها على المسارح والاقتراب من جمهورها من جديد.

وتأتي هذه العودة بعد سنوات اضطرت خلالها سيلين ديون إلى تقليص نشاطها الفني بسبب إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي حالة عصبية نادرة أعلنت إصابتها بها في عام 2022، ما أدى إلى إلغاء عدد من ارتباطاتها الفنية وتأجيل جولتها العالمية.

وكانت النجمة الكندية قد تحدثت في مناسبات سابقة عن صعوبة التعامل مع حالتها الصحية، وعن تأثير المرض على قدرتها على الغناء والحركة، إلا أنها واصلت التمسك برغبتها في العودة إلى المسرح متى سمحت حالتها بذلك.

ورغم ابتعادها عن الحفلات لفترة، تمكنت سيلين ديون من العودة إلى الواجهة الفنية في لحظة مؤثرة خلال عام 2024، عندما ظهرت في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وقدمت أداءً لافتًا من أعلى برج إيفل، في ظهور حظي بإشادة واسعة وأعاد تسليط الضوء على مكانتها الفنية العالمية.

وشكل ذلك الظهور لحظة مؤثرة بالنسبة إلى جمهورها، خصوصًا أنه جاء بعد فترة طويلة من الغياب، وأظهر إصرار النجمة الكندية على مواجهة ظروفها الصحية والتمسك بالموسيقى والغناء رغم التحديات التي مرت بها.

وتعد سيلين ديون واحدة من أكثر الأصوات شهرة وتأثيرًا في تاريخ الموسيقى العالمية، إذ استطاعت على مدار عقود أن تحجز لنفسها مكانة بارزة بفضل صوتها القوي وأدائها الذي جعلها من أبرز نجمات البوب في العالم.

وتكتسب عودتها إلى باريس أهمية خاصة، ليس فقط باعتبارها عودة فنانة عالمية إلى المسرح، وإنما لأنها تأتي بعد رحلة شخصية وصحية صعبة، ما يجعل الحفلات المنتظرة بمثابة فصل جديد في مسيرة النجمة الكندية.

ومع اقتراب موعد انطلاق الحفلات، تتجه أنظار جمهور سيلين ديون إلى باريس لمتابعة عودتها المنتظرة، في انتظار أن تستعيد النجمة أجواء حفلاتها التي لطالما جمعت الآلاف من محبيها حول العالم، وتثبت من جديد أن علاقتها بالموسيقى والجمهور أقوى من سنوات الغياب والتحديات.