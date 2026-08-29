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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة بالمستشفيات الجامعية .. عين شمس تفتح باب أمل جديدًا لمرضى سرطان البروستاتا

لأول مرة بالمستشفيات الجامعية المصرية
لأول مرة بالمستشفيات الجامعية المصرية
حسام الفقي

في إنجاز طبي جديد يعزز ريادة مستشفيات جامعة عين شمس في تبني أحدث التقنيات العالمية في علاج الأورام، نجح قسم الأشعة التشخيصية والطب النووي بالمستشفيات الجامعية في تقديم تقنية Theranostics الحديثة لمرضى سرطان البروستاتا المتقدم، وذلك لأول مرة على مستوى المستشفيات الجامعية في مصر، باستخدام Lu-177 PSMA كأحد أحدث تطبيقات العلاج النووي الموجه.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عصام فخري عبيد، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير عام مستشفى الدمرداش.

وتمثل التقنية الجديدة بارقة أمل لمرضى سرطان البروستاتا المتقدم، لا سيما الحالات التي استنفدت عددا من الخيارات العلاجية المتاحة، حيث تعتمد على توجيه المادة العلاجية إلى الخلايا التي تظهر مستقبلات PSMA، بما يسمح باستهداف بر الورم وانتشاره بصورة أكثر دقة.

ولا يقتصر الإنجاز على إدخال تقنية علاجية متطورة فحسب، بل يمتد ليعكس الدور المجتمعي والإنساني لمستشفيات جامعة عين شمس، حيث تم، بالتعاون مع Oncidium Foundation وFemto Trade، توفير عدد من الجرعات مجانا للمرضى غير القادرين، بموجب اتفاق مع مستشفيات الجامعة، بما يدعم إتاحة التقنيات العلاجية الحديثة لمختلف فئات المرضى.

وفي إطار نقل المعرفة وبناء الكوادر الطبية، قام الدكتور يحيى عمر حسين، استشاري الأشعة التشخيصية والطب النووي وسفير Oncidium Foundation، بنقل خبراته العلمية والعملية إلى نواب وفنيي قسم الأشعة التشخيصية والطب النووي، وقدم محاضرة متخصصة حول تقنية Theranostics ودواعي استخدامها وفوائدها ومعايير اختيار الحالات المناسبة، قبل إعطاء الجرعة للحالة التي تم اختيارها.

وتقدم الخدمة من خلال تكامل تخصصي بين قسمي الأشعة التشخيصية والطب النووي والأورام بمستشفيات جامعة عين شمس، حيث يتولى فريق الأورام تقييم الحالات واختيار المرضى المتوقع استفادتهم من هذا النوع المتقدم من العلاج.

ويفتح إدخال هذه التقنية آفاقا جديدة أمام مرضى سرطان البروستاتا المتقدم، كما يمثل إضافة مهمة للبحث العلمي والتدريب الطبي والنشر الدولي في أحد أكثر المجالات تطورا في الطب النووي وعلاج الأورام.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار مستشفيات جامعة عين شمس في استراتيجيتها الهادفة إلى توطين أحدث التقنيات الطبية العالمية داخل المستشفيات الجامعية المصرية، والجمع بين التميز الطبي والبحث العلمي والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانتها كأحد الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة.

مستشفيات جامعة عين شمس جامعة عين شمس علاج الأورام قسم الأشعة التشخيصية الطب النووي

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