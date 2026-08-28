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تنسيق المرحلة الثالثة 2026 .. رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق المرحلة الثالثة 2026 .. رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026، بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم، وكذلك الطلاب المُتخلفين من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم.

رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات
ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالضغط هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأوضح مكتب التنسيق ، أنه سيتم تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة لهذا العام 2026، ليتم إعلان نتيجة ترشيحات هذه المرحلة كاملة

موقع التنسيق الإلكتروني طلاب المرحلة الثالثة الثانوية العامة لعام 2026 تنسيق المرحلتين الأولى تسجيل الرغبات

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رابط موقع التنسيق

متاح الآن.. سجل بـ تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2026 عبر هذا الرابط

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