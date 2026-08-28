تنسيق المرحلة الثالثة 2026 .. رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026، بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم، وكذلك الطلاب المُتخلفين من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم.

رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالضغط هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأوضح مكتب التنسيق ، أنه سيتم تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة لهذا العام 2026، ليتم إعلان نتيجة ترشيحات هذه المرحلة كاملة