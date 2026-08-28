بمشاركة تريزيجيه .. الرياض يفوز على نيوم بهدف نظيف في الدوري السعودي

حقق الرياض فوزا صعبا وثمينا على ضيفه نيوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير فيصل بن فهد في إطار الجولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع فريقه الرياض منذ بداية اللقاء واستبدل في الدقيقة 70، سجل هدف الرياض والمباراة الوحيد اللاعب تيدي أوكو في الدقيقة 61.
ورفع الرياض رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد نيوم عند 6 نقاط بالمركز السابع مؤقتا.
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت والجولة، فاز الفيحاء على ضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفيحاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد أبها عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.