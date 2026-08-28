ثورة مواد البناء الحديثة .. قضبان الفايبر جلاس البديل الهندسي الخارق لمواجهة التآكل

​في ظل سعي قطاع البناء والتشييد الحثيث نحو تبني حلول هندسية مستدامة ومبتكرة، تتجه الأنظار بعيداً عن حديد التسليح التقليدي للبحث عن خامات أخف وزناً وأكثر متانة ومقاومة للتآكل، وهنا تبرز قضبان التسليح المصنوعة من البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) كبديل ثوري ومحتمل لتطبيقات إنشائية دقيقة ومعقدة، حيث لا يعيد هذا الابتكار المتقدم رسم ملامح المتانة العمرانية فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة لإطالة عمر المنشآت الحساسة والمعرضة للرطوبة والعوامل الكيميائية القاسية بكفاءة غير مسبوقة.



سبب استخدام الفايبر جلاس في الإنشاءات

​تكتسب قضبان التسليح المصنوعة من الألياف الزجاجية أهمية متصاعدة في المشاريع الهندسية الحديثة، نظراً لتمتعها بخصائص فريدة تفوق بها الفولاذ التقليدي في بيئات معينة، وتتمثل أبرز أسباب الاعتماد عليها فيما يلي:

- ​مقاومة مطلقة للتآكل والصدأ: تتفوق هذه القضبان تماماً على الحديد في عدم تأثرها بالرطوبة، أو الأملاح البحرية، أو المواد الكيميائية، مما يلغي تماماً مشاكل تشقق الخرسانة الناتجة عن صدأ التسليح الداخلي.

- ​خفة الوزن الفائقة: تزن قضبان الفايبر جلاس حوالي ربع وزن نظيرتها من الحديد، مما يسهل عمليات النقل والرفع والمناولة في مواقع العمل ويقلل من الأحمال الإنشائية الميتة على الأساسات.

- ​العزل التام والخصائص الكهرومغناطيسية: تتميز بأنها غير موصلة للكهرباء أو الحرارة، ولا تتأثر بالمجالات المغناطيسية، مما يجعلها مثالية للمنشآت الحساسة كمستشفيات مراكز الأشعة، والمختبرات الدقيقة، ومنشآت الاتصالات.

- ​العمر الافتراضي الطويل: تضمن هذه القضبان ديمومة المنشآت الهندسية لأعوام طويلة دون الحاجة لأعمال صيانة مكلفة ومعقدة لترميم الشروخ الناتجة عن تآكل المعادن.

​كيفية تحقيق أقصى توفير عند استخدام قضبان الفايبر جلاس

​على الرغم من أن سعر الشراء المباشر لقضبان الفايبر جلاس قد يتقارب أحياناً أو يزيد قليلاً عن أسعار الحديد التقليدي، إلا أن تحقيق التوفير الفعلي والذكي يعتمد على استغلال مزاياها الاستراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال ما يلي:

- ​القضاء التام على تكاليف الصيانة المستقبلية: نظراً لعدم تأثرها بالصدأ نهائياً، توفر المادة ميزانيات ضخمة كانت تخصص لتشخيص وعلاج شروخ الخرسانة ومعالجة الصدأ في المنشآت الساحلية ومحطات الصرف الصحي.

- ​تخفيض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية: بفضل خفة وزنها الهائلة مقارنة بالفولاذ، يمكن نقل كميات مضاعفة بنفس الشاحنة، مما يقلل نفقات النقل والوقود وتكاليف العمالة والآليات الثقيلة اللازمة للرفع والتنزيل.

- ​تقليل تكاليف العزل الإضافي: نظراً لمقاومتها العالية للعوامل الكيميائية، يمكن الاستغناء عن بعض طبقات العزل الكيماوي المكلفة التي تُستخدم عادة لحماية حديد التسليح في البيئات العدائية.

- ​إطالة العمر الافتراضي للمنشأة: تضاعف هذه القضبان العمر الافتراضي للمبنى، مما يرفع القيمة الاستثمارية للعقار ويلغي الحاجة لأعمال الإحلال والترميم المبكرة.

​طرق الاستخدام الفعلي والتنفيذ الهندسي في المواقع

​يتطلب التعامل مع قضبان الفايبر جلاس اتباع أساليب هندسية ومعايير تنظيمية محددة تختلف كلياً عن تلك المتبعة مع الحديد التقليدي لضمان أعلى كفاءة إنشائية، وتتمثل طرق الاستخدام في الآتي:

- ​تحديد نطاق التطبيق الصحيح: يتم توظيفها بكثافة في الأرضيات الصناعية الخرسانية، مسابح المياه، المنشآت البحرية والأرصفة، القنوات المائية، والأساسات المقاومة للأملاح، مع تجنب استخدامها في العناصر التي تتطلب ليونة فائقة أو انحناءات معقدة في الموقع.

- ​القص والتقطيع المتخصص: يتم استخدام مناشار ذات شفرات ماسية أو كاشطة لقطع الأطوال المطلوبة، مع ضرورة ارتداء الكمامات والنظارات الواقية لمنع استنشاق الألياف أو تهيج الجلد أثناء عملية القص.

- ​الربط اليدوي الآمن: يُمنع تماماً استخدام اللحام بالنار (كما يحدث في الحديد)، بل تُربط الأسياخ ببعضها البعض حصرياً باستخدام أسلاك الربط البلاستيكية أو المشابك المصممة خصيصاً لحماية السطح الخارجي من التآكل أو الخدش.

- ​التعامل الحذر أثناء صب الخرسانة: عند صب الخرسانة وهزها بالهزاز الميكانيكي، يجب توجيه العمال لتجنب ضرب القضبان بشكل مباشر بآليات حادة قد تؤدي لإزاحتها من مكانها أو الإضرار بالطبقة الراتنجية الخارجية.