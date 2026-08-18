تباين أسعار مواد البناء في ختام تعاملات الثلاثاء

تباينت أسعار مواد البناء في السوق المحلي تحركات ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، بحسب أحدث البيانات الرسمية، الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وساد التذبذب قطاع التسليح بين الصعود والهبوط المحدود، بينما واصل قطاع الأسمنت تسجيل ارتفاعات ملحوظة مقارنة بمستويات الفترة الماضية.



تراجع متوسط سعر طن "حديد عز" بنحو 92.22 جنيهًا بنسبة انخفاض بلغت 0.23%، ليسجل متوسط سعر الطن 39,572.18 جنيهًا.

صعد متوسط سعر طن "الحديد الاستثماري" بقيمة 211.89 جنيهًا بزيادة قدرها 0.56%، ليصل إلى 38,282.50 جنيهًا للطن.





قفزة في أسعار الأسمنت الرمادي

في المقابل، شهد قطاع الأسمنت تحركًا إيجابيًا ملحوظًا لصالح الموردين والمصانع:

قفز متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 130.69 جنيهًا وبنسبة ارتفاع بلغت 3.24% ليتداول متوسط السعر عند 4,158.14 جنيهًا للطن.