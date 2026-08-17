ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر 17 أغسطس

شهدت أسواق مواد البناء اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 صعوداً جماعياً في أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات السوق المحلي، وذلك استمراراً لموجة الارتفاع الملحوظة التي سجلتها التعاملات السابقة، مما يعكس حركة التغيرات المتسارعة في تكاليف الإنتاج والتوريد.



وسجل طن الحديد الاستثماري ارتفاعاً جديداً ليصل متوسط سعره إلى 38,330 ألف جنيه للطن، بزيادة بلغت نحو 430.59 جنيه وبنسبة نمو يومي قُدرت بـ 1.14%.

ويتداول السعر الحالي ضمن المستويات المرتفعة مقارنة بأدنى مستوى سجله خلال آخر 52 أسبوعاً والبالغ 33,875 ألف جنيه في سبتمبر من العام 2025، بينما كان قد بلغ ذروته السنوية عند 38,934 ألف جنيه في يونيو الماضي.

واصل حديد عز صعوده في الأسواق ليقترب من حاجز الـ 40 ألف جنيه، حيث بلغ متوسط سعر الطن 39,999 ألف جنيه، بزيادة قدرها 237.88 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.6%.



أسعار الأسمنت اليوم

شهد الأسمنت الرمادي قفزة سعرية ليصل متوسط سعر الطن إلى 4,039.39 ألف جنيه، محققاً زيادة بقيمة 82.5 جنيه وبارتفاع نحو 2.09%.

ويأتي هذا الارتفاع ليقرّب الأسمنت من أعلى مستوياته السنوية المسجلة في ديسمبر الماضي عند 4,233 ألف جنيه للطن، مبتعداً عن أدنى مستوياته التي شهدها في مايو 2026 عند 3,695 ألف جنيه.