قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية كارثية أم مجرد كبوة.. هل يملك ماريسكا مفاتيح مانشستر سيتي؟
الدولار يهبط لأدنى مستوى في شهرين مع تراجع توقعات رفع الفائدة.. واليورو واليوان يرتفعان
الإعاشة الجبرية تشعل أسعار العمرة.. 5 آلاف جنيه زيادة متوقعة على البرامج الاقتصادية
سؤال برلماني حول جاهزية الدولة لمواجهة مخاطر فيضان النيل
خوان بيزيرا يستعد للعودة للقاهرة لحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك
الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي
من نجم الصفقة الكبرى إلى خارج الحسابات.. ماذا حدث بين بنزيما والهلال؟
تقارير تكشف تبادل رئيس وزراء بريطانيا رسائل مع شخص انتحل شخصية مدير موظفي البيت الأبيض
الرئيس السيسي: ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء
لأصحاب المعاشات.. خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75%
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير العدل
بداية من سبتمبر.. بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول وحظر البيع خارج الفروع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر 17 أغسطس

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

شهدت أسواق مواد البناء اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 صعوداً جماعياً في أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات السوق المحلي، وذلك استمراراً لموجة الارتفاع الملحوظة التي سجلتها التعاملات السابقة، مما يعكس حركة التغيرات المتسارعة في تكاليف الإنتاج والتوريد.


وسجل طن الحديد الاستثماري ارتفاعاً جديداً ليصل متوسط سعره إلى 38,330 ألف جنيه للطن، بزيادة بلغت نحو 430.59 جنيه وبنسبة نمو يومي قُدرت بـ 1.14%. 

ويتداول السعر الحالي ضمن المستويات المرتفعة مقارنة بأدنى مستوى سجله خلال آخر 52 أسبوعاً والبالغ 33,875 ألف جنيه في سبتمبر من العام 2025، بينما كان قد بلغ ذروته السنوية عند 38,934 ألف جنيه في يونيو الماضي.

واصل حديد عز صعوده في الأسواق ليقترب من حاجز الـ 40 ألف جنيه، حيث بلغ متوسط سعر الطن 39,999 ألف جنيه، بزيادة قدرها 237.88 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.6%.


أسعار الأسمنت اليوم

شهد الأسمنت الرمادي قفزة سعرية ليصل متوسط سعر الطن إلى 4,039.39 ألف جنيه، محققاً زيادة بقيمة 82.5 جنيه وبارتفاع نحو 2.09%. 

ويأتي هذا الارتفاع ليقرّب الأسمنت من أعلى مستوياته السنوية المسجلة في ديسمبر الماضي عند 4,233 ألف جنيه للطن، مبتعداً عن أدنى مستوياته التي شهدها في مايو 2026 عند 3,695 ألف جنيه.

طن الحديد الاستثماري أسعار الحديد والأسمنت مواد البناء أسعار الأسمنت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: مصنع سجاد دمنهور ينتج 59 ألف متر من سجاد المحراب و925 زيًا أزهريًا خلال يوليو

أمين البحوث الإسلامية يفتتح فعاليات الأسبوع الدعوي ال22 بجامعة الإسكندرية

أمين البحوث الإسلامية يفتتح فعاليات الأسبوع الدعوي الـ 22 بجامعة الإسكندرية .. صور

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج «المساجد المحورية»

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج «المساجد المحورية» بـ3588 مسجدًا وتناقش الإحسان إلى المحتاجين

بالصور

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد