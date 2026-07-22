أسعار مواد البناء في مصر.. طن الحديد يسجل 40 ألف جنيه

تباينت أسعار مواد البناء في مصر - انخفض الحديد بشكل طفيف بينما استقر الأسمنت دون تغير.

ويقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري في مصر ليسجل 38428 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40 ألف جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

أسعار الحديد في المصانع اليوم:

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 39782 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال لنحو 39500 جنيه للطن

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

واستقرت أسعار الأسمنت في مصر بمختلف أنواعه دون حدوث أي تغيرات سعرية مؤثرة.

سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 6400 جنيه.

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5450 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5890 جنيه.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي اليوم

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4120 جنيه.

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3400 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3776 جنيه.

سعر طن أسمنت مخلوط اليوم

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3500 جنيه.

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت المخلوط عادي نحو 2800 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3054 جنيه.