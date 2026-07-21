قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة مدربين تشعل الدوري.. تغييرات واسعة قبل انطلاق الموسم الجديد
موعد إجازة 23 يوليو 2026.. الفئات المستفيدة وهل يحصل الموظفون على 3 أيام عطلة متتالية؟
قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟
بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام
رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور
مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم
ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو
التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة
هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء.. تراجع الحديد واستقرار الأسمنت

اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء
علياء فوزى

تباينت أسعار مواد البناء في مصر - إذ استقر الأسمنت بينما تراجع الحديد بشكل طفيف.

ويقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026: 

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري في مصر ليسجل 38400 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40 ألف جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

أسعار الحديد في المصانع اليوم:

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 39997 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر  حديد العتال لنحو  39500 جنيه للطن

بلغ سعر  حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026: 

واستقرت أسعار الأسمنت في مصر بمختلف أنواعه دون حدوث أي تغيرات سعرية مؤثرة.

سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 6400 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5450 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5890 جنيه.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي اليوم 

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4120 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3400 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي  نحو 3777 جنيه.

سعر طن أسمنت مخلوط اليوم 

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3500 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت المخلوط عادي نحو 2800 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3061 جنيه.

أسعار مواد البناء استقرار الأسمنت تراجع الحديد سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت أسعار الحديد اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

ترشيحاتنا

زين الدين زيدان

فابريزيو رومانو: زيدان يوقّع عقد تدريب منتخب فرنسا حتى مونديال 2030

ميسي ويامال

لامين يامال يكشف رسالة ميسي بعد نهائي المونديال: كلماته أغلى من الميدالية

منتخب مصر

مكاسب منتخب مصر من مونديال 2026.. إنجاز تاريخي ومفاجآت بالجملة

بالصور

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

الشمس الحارقة.. نصائح لمالكي السيارات وتحذير من الطقس الحار

تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد