حماسنا يزداد.. سيراميكا كليوباترا يواصل استعداداته للموسم الجديد.. صور

نشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وعلق النادي على صور المران :"حماسنا يزداد مع كل مران".



يستعد نادي سيراميكا كليوباترا، للموسم الجديد بتدريبات قوية للفريق، وسط أجواء من النشاط والحماس.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تطلعات كبيرة للموسم الجديد”.

وكان قد أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين سعد سمير مديرًا للكرة بالفريق الأول، وذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الإداري والاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على صناعة الفارق.