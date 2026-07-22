البترول: كشف الغاز الجديد يعكس استمرار نجاح أعمال الاستكشافات والتنمية في مناطق الصحراء الغربية

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث بأسم وزارة البترول، ان الإكتشافات الجديدة تعزز من أمن الطاقة، مشيرا إلى أن الإكتشاف الجديد بالصحراء الغربية له مزايا كبيرة لقربة من خطوط الإنتاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في مزيد من الإكتشافات، مؤكدا أن كشف الغاز الجديد يعكس استمرار نجاح أعمال الإستكشافات والتنمية في مناطق الصحراء الغربية.

سيكون هناك مزيد من الإكتشافات

وتابع أن هناك خطة متكاملة للتوسع في الإستكشافات بأستخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا انه سيكون هناك مزيد من الإكتشافات خلال الفترة المقبلة.