اكتشاف غاز جديد يفتح باب الأمل.. خبير طاقة يكشف كيف يساهم في خفض فاتورة الاستيراد

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي تمثل بارقة أمل لتعزيز قدرات مصر الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن تحركات وزارة البترول خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تنمية موارد الطاقة وفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاج المحلي.

سد جزء من الفجوة

وأوضح أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن البئر الجديد المكتشف في الصحراء الغربية يمثل إضافة مهمة لمنظومة الغاز الطبيعي، حيث من المتوقع أن يرفع الإنتاج بنحو 40 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما يساهم في سد جزء من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

الفارق بين الإنتاج والاستهلاك

وأشار خبير أسواق الطاقة إلى أن مصر تنتج حاليًا قرابة 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، موضحًا أن الفارق بين الإنتاج والاستهلاك يبلغ حوالي ملياري قدم مكعب يوميًا، ويتم تعويضه من خلال استيراد الغاز.

خطوة أساسية لتقليل الأعباء

ولفت إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ارتفعت خلال الفترة الماضية لتصل إلى نحو 1.65 مليار دولار شهريًا، مؤكدًا أن زيادة الاكتشافات ورفع معدلات الإنتاج المحلي يمثلان خطوة أساسية لتقليل الأعباء المالية وتعزيز أمن الطاقة في مصر.