قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
بوابة الوظائف الحكومية 2026.. رابط التقديم والاستعلام عن النتائج
مدير مكتب منظمة العمل: وقف الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية الأرواح من مخاطر البحر
واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران.. إعادة توجيه 9 سفن وتعطيل أخرى وسط تصاعد الجدل في الكونجرس
عايزه مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
إيريك أوشلان: مصر أكبر اقتصاد في المنطقة ودورها محوري في نقل الخبرات
زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنشيط المسار الدبلوماسي ويؤكد استعداد أوكرانيا للسلام
الجزائر تواجه موجة حرائق واسعة بسبب الحر الشديد
الأرصاد: طقس شديد الحرارة غداً .. والعظمى بالقاهرة 40
روسيا تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين واستهداف موانئ الإمداد العسكري على البحر الأسود
الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اكتشاف غاز جديد يفتح باب الأمل.. خبير طاقة يكشف كيف يساهم في خفض فاتورة الاستيراد

اكتشافات البترول
اكتشافات البترول
محمد البدوي

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي تمثل بارقة أمل لتعزيز قدرات مصر الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن تحركات وزارة البترول خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تنمية موارد الطاقة وفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاج المحلي.

سد جزء من الفجوة

وأوضح أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن البئر الجديد المكتشف في الصحراء الغربية يمثل إضافة مهمة لمنظومة الغاز الطبيعي، حيث من المتوقع أن يرفع الإنتاج بنحو 40 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما يساهم في سد جزء من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

 الفارق بين الإنتاج والاستهلاك

وأشار خبير أسواق الطاقة إلى أن مصر تنتج حاليًا قرابة 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، موضحًا أن الفارق بين الإنتاج والاستهلاك يبلغ حوالي ملياري قدم مكعب يوميًا، ويتم تعويضه من خلال استيراد الغاز.

خطوة أساسية لتقليل الأعباء

ولفت إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ارتفعت خلال الفترة الماضية لتصل إلى نحو 1.65 مليار دولار شهريًا، مؤكدًا أن زيادة الاكتشافات ورفع معدلات الإنتاج المحلي يمثلان خطوة أساسية لتقليل الأعباء المالية وتعزيز أمن الطاقة في مصر.

الغاز الغاز الطبيعي الطاقة الاكتشافات الجديدة للغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

الزمالك

6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين

ترشيحاتنا

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية

الشيخ علي فخر

الطريقة الشرعية لحسم الخلاف بين العامل وصاحب العمل.. أمين الفتوى يوضح

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

"الأعلى للشئون الإسلامية" يعقد الورشة السابعة لتعزيز التواصل الدولي ونشر الفكر الوسطي

بالصور

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد