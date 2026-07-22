محافظ البحر الأحمر يلتقي مسئولي شركات البترول وطاقة الرياح برأس غارب

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لقاءً مع مسئولي شركات البترول وطاقة الرياح بمدينة رأس غارب، في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العاملة بالمحافظة، لبحث آليات التعاون المشترك ودعم خطط التنمية والاستثمار، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ، جاء ذلك خلال زيارته للمدينة لتفقد بعض المشروعات الخدمية بها .

ومن جانبه أكد المحافظ خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به شركات البترول والطاقة الجديدة والمتجددة في دعم الاقتصاد الوطني ، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة الساحلية .

تناول اللقاء مناقشة عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، ودعم المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة رأس غارب، إلى جانب التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والشركات بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أشاد محافظ البحر الأحمر بالتعاون المثمر بين المحافظة وشركات البترول وطاقة الرياح، مؤكدًا استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع عجلة التنمية، وتعزيز مكانة رأس غارب كواحدة من أهم المدن المصرية في مجالي البترول والطاقة المتجددة.

حضر اللقاء المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة والاستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، والمهندسة نور الهدي محمد رئيس المدينة وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة ، إلى جانب ممثلي الشركة العامة للبترول، وشركة خليج السويس للبترول (جابكو)، وشركة الأمل، وشركة سيميتار، وشركة بترو بكر، وشركة بترو جلف، وشركة جمسة، وشركة رأس غارب لطاقة الرياح، وشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، وشركة إنفينيتي باور ، شركة أكوا باور .