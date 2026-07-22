القهوة أم مشروبات الطاقة؟.. جمال شعبان يحسم الجدل ويوجه تحذيرات مهمة

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن عدد من النصائح المهمة المتعلقة بتناول القهوة، مؤكدًا أنها قد تحمل فوائد صحية عند استهلاكها باعتدال، لكنها قد تتحول إلى عادة ضارة إذا تم تناولها في أوقات غير مناسبة أو بطرق خاطئة.

القهوة بديل طبيعي لمشروبات الطاقة

أكد جمال شعبان أن القهوة تمثل بديلًا طبيعيًا لمشروبات الطاقة، محذرًا من تأثير الأخيرة السلبي على صحة القلب.

فوائد صحية للقهوة

أوضح أن القهوة قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض الكبد، لافتًا إلى أن تناولها دون إضافة السكر يحقق فوائد أكبر.

احذر القهوة على معدة فارغة

حذر من تناول القهوة على الريق، خاصة مع التدخين، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يزيد من المخاطر الصحية.

لا تشربها بعد السادسة مساءً

أشار إلى أن تناول القهوة في المساء، خاصة بعد الساعة السادسة، قد يؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم، لذلك يُفضل شربها خلال ساعات النهار.

تشير دراسات علمية إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يرتبط بعدد من الفوائد الصحية، إلا أن تأثير الكافيين يختلف من شخص لآخر، لذا ينصح الأطباء بعدم الإفراط في استهلاكها، مع تجنب تناولها في أوقات تؤثر على جودة النوم أو على معدة فارغة.