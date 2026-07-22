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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة ويهدم منزلا ومزرعتين بالقدس المحتلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة ويهدم منزلا ومزرعتين بالقدس المحتلة

: الاحتلال الإسرائيلي
: الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتحامات في بلدات الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات شرق رام الله، كما هدمت سلطات الاحتلال منزلا ومزرعتين في بلدة رافات شمال غرب القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا ومزرعتين قرب مفترق رافات، دون الإبلاغ عن مواجهات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 341 عملية هدم، أسفرت عن هدم 740 منشأة، وتضرر جراء ذلك 923 مواطنا، بينهم 546 طفلا و431 امرأة، كما أخطرت سلطات الاحتلال، خلال الفترة ذاتها، بهدم 254 منشأة، بحجة عدم الترخيص.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي المغير وكفر مالك شرق محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك، قبل أن تقتحم قرية المغير، وسط انتشار لجنود الاحتلال في شوارعها.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في وسط المغير، لاسيما في منطقة القاطع، عقب اقتحام الاحتلال للقرية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، محيط جامعة بيرزيت، شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت محيط جامعة بيرزيت، بعدة آليات عسكرية، وتمركزت أمام أحد بوابات الجامعة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا عقب مهاجمة مستوطن مسكنه في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود حسين محمود عبد السلام العملة، عقب مهاجمة مستوطن مدجج بالسلاح مسكن عائلته والاعتداء عليهم، في خلة ذيب الواقعة قرب جدار الفصل العنصري غرب بلدة بيت أولا، كما اخطرتهم قوات الاحتلال بمغادرة أرضهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن 12 آلية عسكرية، اقتحمت عدة أماكن في القرية، وتركز الاقتحام على منطقة "واد عبوين" جنوب شرق القرية، بالتزامن مع اقتحام آخر لعدد من آليات الاحتلال من جهة بلدة عبوين لذات المنطقة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال أغلق الطريق بين اللبن الشرقية وعمورية، غرباً، كما تواجد بكثافة على المدخل الرئيسي للقرية، شرقاً، وعلى طريق خلة زينة شمالاً.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي عبوين ودير جرير في محافظة رام الله.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير جرير شرق رام الله وسيرت آلياتها وجنود من المشاة في شوارعها، ومنطقة بازيتا في قرية عبوين شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله بآلية عسكرية، ومنعت حركة الأهالي من وإلى القرية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات بلدات الضفة اندلاع مواجهات

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