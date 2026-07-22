أوكرانيا تشن هجمات واسعة داخل روسيا.. تفاصيل

قال غيث مناف، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، إنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسي سيرسكي (المُقال)، مشيرًا إلى أن الرئيس أشاد بما وصفه بـ«البلاء الحسن» الذي أبداه سيرسكي خلال فترة قيادته للجيش.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيلينسكي أكد تطور القوات المسلحة الأوكرانية بصورة كبيرة في مجال الأنظمة غير المأهولة والطائرات المسيّرة، إلى جانب توقيع الاتفاقية الأمنية الأوكرانية الأمريكية الخاصة بالطائرات المسيّرة البحرية والجوية.

وأوضح غيث مناف أن زيلينسكي أعلن تنفيذ القوات الأوكرانية عدة هجمات واسعة النطاق استهدفت كراسنودار ونوفوموسك وعددًا من المقاطعات الروسية، بالتزامن مع تحليق روسي واسع للمسيّرات الاستطلاعية فوق المقاطعات الشرقية لأوكرانيا والعاصمة كييف، حيث دوت صفارات الإنذار.

ونوه بأن محتجين تجمعوا قرب مقر الرئاسة الأوكرانية احتفالًا بإقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة أوليكسي سيرسكي، مطالبين بتعيين قائد جديد، وهو ما استجاب له الرئيس الأوكراني بتعيين اللواء ميخايلو دراباتي قائدًا أعلى للقوات المسلحة.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الرئيس الأوكراني أكد أن ميخايلو دراباتي يمتلك سجلًا عسكريًا بارزًا، إذ بدأ قائدًا لإحدى الوحدات البرية الميكانيكية، وشارك في تحرير مدينة ماريوبول عام 2014، معربًا عن أمله في أن يسهم في تغيير الواقع العسكري.

تنفيذ التعبئة العامة للمواطنين

وواصل، أن وزير الدفاع السابق ميخائيل فيدوروف، الذي قاد عملية تحويل المؤسسات الحكومية والعسكرية من النظام الورقي إلى الرقمي، طالب الرئيس الأوكراني بالإسراع في تنفيذ التعبئة العامة للمواطنين ودفعهم إلى جبهات القتال الشرقية والشمالية، خاصة في ظل تحذير زيلينسكي من احتمال وقوع هجوم بري روسي.