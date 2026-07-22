قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضيق هرمز يهدد سوق الألومنيوم العالمية بعجز متزايد
قيادي بـ مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل المسيرة
كيف نجح البنك الأهلي في ترسيخ معايير السلامة الصحية من خلال شراكة طبية متخصصة؟
ذروة الصيف .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
تحذيرات إسرائيلية من سباق نووي بالمنطقة.. مسئولون: نفوذ تل أبيب في واشنطن يتراجع
واللا: إسرائيل تراهن على إعادة التطبيع إلى قلب الصفقة النووية بين واشنطن والرياض
الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بسبب استخدام أسلحة كيميائية
قرار من وزارة التضامن بإقالة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما
بعد زيادة أسعار آيباد وMacBook.. آبل تفاجئ العالم بخطة جديدة لتأجير أجهزتها
سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22 يوليو
رغم تراجع الأسعار.. منتجو الدواجن يحذرون من الخسائر ويطالبون ببورصة حكومية
واللا العبري: الاتفاق النووي الأمريكي ـ السعودي يضع إسرائيل أمام أخطر معضلة إستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أوكرانيا تشن هجمات واسعة داخل روسيا.. تفاصيل

أوكرانيا
أوكرانيا
محمود محسن

قال غيث مناف، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، إنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسي سيرسكي (المُقال)، مشيرًا إلى أن الرئيس أشاد بما وصفه بـ«البلاء الحسن» الذي أبداه سيرسكي خلال فترة قيادته للجيش. 

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن زيلينسكي أكد تطور القوات المسلحة الأوكرانية بصورة كبيرة في مجال الأنظمة غير المأهولة والطائرات المسيّرة، إلى جانب توقيع الاتفاقية الأمنية الأوكرانية الأمريكية الخاصة بالطائرات المسيّرة البحرية والجوية.

وأوضح غيث مناف أن زيلينسكي أعلن تنفيذ القوات الأوكرانية عدة هجمات واسعة النطاق استهدفت كراسنودار ونوفوموسك وعددًا من المقاطعات الروسية، بالتزامن مع تحليق روسي واسع للمسيّرات الاستطلاعية فوق المقاطعات الشرقية لأوكرانيا والعاصمة كييف، حيث دوت صفارات الإنذار. 

ونوه بأن محتجين تجمعوا قرب مقر الرئاسة الأوكرانية احتفالًا بإقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة أوليكسي سيرسكي، مطالبين بتعيين قائد جديد، وهو ما استجاب له الرئيس الأوكراني بتعيين اللواء  ميخايلو دراباتي قائدًا أعلى للقوات المسلحة.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الرئيس الأوكراني أكد أن ميخايلو دراباتي يمتلك سجلًا عسكريًا بارزًا، إذ بدأ قائدًا لإحدى الوحدات البرية الميكانيكية، وشارك في تحرير مدينة ماريوبول عام 2014، معربًا عن أمله في أن يسهم في تغيير الواقع العسكري. 

تنفيذ التعبئة العامة للمواطنين

وواصل، أن وزير الدفاع السابق ميخائيل فيدوروف، الذي قاد عملية تحويل المؤسسات الحكومية والعسكرية من النظام الورقي إلى الرقمي، طالب الرئيس الأوكراني بالإسراع في تنفيذ التعبئة العامة للمواطنين ودفعهم إلى جبهات القتال الشرقية والشمالية، خاصة في ظل تحذير زيلينسكي من احتمال وقوع هجوم بري روسي.

غيث مناف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعبئة العامة المؤسسات الحكومية وزير الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

جمعية القلب الأمريكية: 5 أكواب قهوة يوميًا قد تكون آمنة للقلب

جمعية القلب الأمريكية: 5 أكواب قهوة يوميًا قد تكون آمنة للقلب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الشخير وانقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. تناول السكر أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

المفاصل

طرق طبيعية لعلاج آلام المفاصل

بالصور

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد