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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس المجلس الأوروبي: توافق مع رئيس الحكومة البريطانية على استمرار التعاون لدعم أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "رئيس المجلس الأوروبي" أن هناك توافقا مع رئيس الحكومة البريطانية على استمرار التعاون لدعم أوكرانيا.

أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على حصول أوكرانيا على 690 مليون دولار بشكل فوري .

وأوضح الصندوق -في بيان أصدره اليوم الثلاثاء ـ أن مجلس إدارته التنفيذي قد أكمل المراجعة الأولى لاتفاقية التمويل الممتد لأوكرانيا لمدة 48 شهرا، مما أتاح صرفا فوريا لـ 503 ملايين وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 690 مليون دولار أمريكي).

وجاء في البيان: "كان أداء أوكرانيا في إطار البرنامج مُرضيا بشكل عام. فقد استوفت جميع معايير الأداء الكمية المحددة بنهاية مارس، على الرغم من تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية".

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الدفعة تأتي ضمن برنامج تمويل ممتد لأوكرانيا لمدة 4 سنوات بنحو 8 مليارات دولار وافق عليها الصندوق خلال العام الجاري.

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