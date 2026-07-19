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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يدعو لتسريع عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

زيلينسكي يدعو لتسريع عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا
زيلينسكي يدعو لتسريع عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا
أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه لا تزال روسيا تعتمد على الصواريخ الباليستية، ولذلك من الأهمية بمكان الإسراع في تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي -في خطاب متلفز مساء اليوم- أن "العمل ما يزال جاريا في كييف في المواقع التي استهدفت بالغارات الروسية. وقد استخدمت صواريخ باليستية بكثرة، إذ كانت إحدى أكبر الغارات اليوم من نوعها. وكانت كييف ومنطقة كييف هدفين رئيسيين للروس، حيث استعدوا لهذا الهجوم لعدة أيام، وقاموا بتخزين الصواريخ. وبالطبع، لا يزال الخطر قائما حتى الآن، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار".

وأكد زيلينسكي أن روسيا تعتمد بشكل خاص على الصواريخ الباليستية، وأن "بوتين، بفضل الصواريخ الباليستية، لا يزال يؤمن بحربه".

أضاف: "من المهم جدا أن يفهم شركاؤنا ما يحدث، وأننا نحتاج إلى صواريخ للدفاع الجوي لحماية الأرواح يوميا. وأنا أعتمد على وزارة الخارجية الأوكرانية وباقي المسؤولين الحكوميين لمناقشة حزم المساعدات التي اتفقنا عليها مسبقا مع شركائنا على وجه السرعة"، مشددا على أهمية تسريع إيصال المساعدات من الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصواريخ الباليستية تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

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