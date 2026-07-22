قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تنزف تحت القصف.. مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل
مباحثات لعقد لقاء بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل
عقول مصرية تقود المستقبل.. هندسة عين شمس تتربع على عرش الذكاء الاصطناعي في إنجلترا
أوكرانيا تشن هجمات واسعة داخل روسيا.. تفاصيل
اليورو بـ 58.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية في مصر ختام الأربعاء
«المعلم أولًا» .. مطالب برلمانية بوضع نهاية لأزمة مُعلمي الحصة
الحكومة تجدد تعاقدات منظومة الخبز والسلع التموينية الذكية حتى يونيو 2027
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة ويهدم منزلا ومزرعتين بالقدس المحتلة
إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد
ميسرة بكور: إيران تحمل عداوة للدول العربية وتواصل الاعتداء على الخليج
مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليورو بـ 58.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية في مصر ختام الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في مصر بالتزامن مع صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنحو 5 قروش.

ونرصد حركة شراء وبيع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 51.03 جنيه.

سعر البيع: 51.13 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء  22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 35.81 جنيه.

سعر البيع: 36.06 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 36.35 جنيه.

سعر البيع: 36.50 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء  22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 58.47 جنيه.

سعر البيع: 58.68 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 68.51 جنيه.

سعر البيع: 68.85 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 63.07 جنيه.

سعر البيع: 63.34 جنيه.

سجل سعر كورونا دانمركي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 7.82 جنيه.

سعر البيع: 7.85 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء  22 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 5.27 جنيه.

سعر البيع: 5.30 جنيه.

سجل سعر كرون نرويجي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء  22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 5.32 جنيه.

سعر البيع: 5.35 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء  22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 7.57جنيه.

سعر البيع: 7.59 جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء  22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 31.47 جنيه.

سعر البيع: 31.57 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار ليسجل نحو 55.072 مليار دولار مقابل  53.13 مليار دولار  خلال مايو الماضي.

أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار الأمريكي العملات الأجنبية سعر اليورو سعر الفرنك السويسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

ترشيحاتنا

لوفيجارو تختار مواجهة الفراعنة و الأرجنتين بين أجمل مباريات المونديال أ.ش.أ | 22 يوليو 2026

لوفيجارو تختار مواجهة الفراعنة و الأرجنتين بين أجمل مباريات المونديال أ.ش.أ | 22 يوليو 2026

فيل فودين

مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودين حتى 2030.. تفاصيل

خالد الغندور

تثبيت عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ومشاركة الأهلي مرتبطة برخصة الزمالك.. تفاصيل

بالصور

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد