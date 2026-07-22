اليورو بـ 58.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية في مصر ختام الأربعاء

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في مصر بالتزامن مع صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنحو 5 قروش.

ونرصد حركة شراء وبيع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 51.03 جنيه.

سعر البيع: 51.13 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 35.81 جنيه.

سعر البيع: 36.06 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 36.35 جنيه.

سعر البيع: 36.50 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 58.47 جنيه.

سعر البيع: 58.68 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 68.51 جنيه.

سعر البيع: 68.85 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 63.07 جنيه.

سعر البيع: 63.34 جنيه.

سجل سعر كورونا دانمركي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 7.82 جنيه.

سعر البيع: 7.85 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 5.27 جنيه.

سعر البيع: 5.30 جنيه.

سجل سعر كرون نرويجي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 5.32 جنيه.

سعر البيع: 5.35 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 7.57جنيه.

سعر البيع: 7.59 جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026:

سعر الشراء: 31.47 جنيه.

سعر البيع: 31.57 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار ليسجل نحو 55.072 مليار دولار مقابل 53.13 مليار دولار خلال مايو الماضي.