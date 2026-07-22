أمل عمار: الجامعات المصرية شريك رئيسي في نشر ثقافة المساواة

قامت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بزيارة إلى جامعة كفر الشيخ، والتقت بالدكتور يحيى زكريا، رئيس الجامعة كفر الشيخ، وقد شهد اللقاء حضور المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس يحرص على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في نشر ثقافة المساواة وتمكين المرأة ودعم جهود التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاون مع جامعة كفر الشيخ يأتي امتدادًا لجهود المجلس في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات التي تستهدف رفع وعي السيدات والفتيات، ودعم مشاركتهن في مختلف المجالات، معربة عن تقديرها لما تبذله جامعة كفر الشيخ من جهود في دعم قضايا المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع الجامعي وخارجه.



وتم تبادل الدروع التذكارية بين المستشارة أمل عمار والدكتور يحيى زكريا تأكيدًا على عمق التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة وجامعة كفر الشيخ في دعم قضايا تمكين المرأة المصرية.



وضم وفد المجلس القومي للمرأة المرافق للمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، كلًا من: الدكتورة سوزان القليني، والدكتورة سلمى دوارة عضوتي المجلس القومي للمرأة، والأستاذة أسماء البغدادي المدير العام للإدارة العامة للمكتب الفني برئاسة المجلس، والأستاذة نشوي مصطفى المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، ، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة التنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة، والأستاذة نادين أمين المسؤول الإداري بوحدة التنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة والأستاذة غادة السمان كبير أخصائيي الإدارة العامة للفروعط