القومي للمرأة: دعم العاملات في قطاع الصيد بكفر الشيخ وتحسين مستوى معيشتهن

اجتمعت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة و المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ، بمجموعة من السيدات العاملات بقطاع الصيد بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بقاعة المحافظة.



يهدف الاجتماع الى الاستماع إلى السيدات والتعرف على طبيعة عملهن والتحديات التي تواجههن في مهنة الصيد ومقترحاتهن، ودار حوار مفتوح حول سبل دعم المرأة العاملة في قطاع الصيد، وآليات تعزيز مشاركتها الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهن وتمكينهن من أداء دورهن الإنتاجي والمجتمعي.



وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بلقاء السيدات العاملات بقطاع الصيد ، مؤكدة أن هذا اللقاء يجسد اهتمام المجلس القومي للمرأة بدعم المرأة العاملة في مختلف القطاعات والمهن، لاسيما المهن التراثية التي تمثل مصدر رزق رئيسيًا لآلاف الأسر المصرية، منها مهنة الصيد التى تعد من المهن العريقة التي تستحق كل الدعم، مؤكدة حرص المجلس على الاستماع إلى مقترحات السيدات العاملات بقطاع الصيد واحتياجاتهن، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير بيئة عمل أكثر أمانًا، بما يضمن سلامتهن واستدامة مصادر رزقهن، إلى جانب الحفاظ على البحيرات والثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها.



من جانبه، أكد اللواء الدكتور إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ ، على أن المرأة هي أساس المجتمع ، وتقوم بدور محوري في بناء المجتمع وتنميته، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة، لاسيما السيدات العاملات بقطاع الصيد ، معربًا عن تقديره لما لمسه من تفاعل إيجابي من جانب الصيادات، ومؤكدًا استمرار تقديم الدعم الكامل لهن بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين جودة حياتها.



استعرضت السيدات العاملات بقطاع الصيد خبراتهن وطبيعة عملهن، وطرحن عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم استقرارهن الاقتصادي وتحسين ظروف عملهن، وفي مقدمتها التوسع في المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل، بما يسهم في تعزيز قدرتهن على إعالة أسرهن وتحقيق حياة كريمة.



ولاقت هذه المقترحات اهتمامًا كبيرًا من المستشارة أمل عمار ومحافظ كفر الشيخ، اللذين أكدا دراستها والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لبحث آليات تنفيذها، بما يحقق المزيد من الدعم والتمكين للسيدات العاملات بقطاع الصيد.





