صعوبة في التصفح.. كلاكيت تالت مرة عطل جزئي يصيب فيسبوك

تعرضت منصات شركة ميتا، وفي مقدمتها فيسبوك وإنستجرام، لعطل فني جزئي، ما تسبب في مواجهة عدد من المستخدمين صعوبات في استخدام الخدمات.

وأفاد مستخدمون بوجود مشكلات في تصفح فيسبوك وإنستجرام، إلى جانب صعوبة في تسجيل الدخول إلى الحسابات واستخدام التطبيق بشكل طبيعي.

عطل جزئي يضرب فيسبوك

كما امتد تأثير العطل إلى عدم تحميل محتوى الصفحات بصورة كاملة لدى بعض المستخدمين، ما أثر على تجربة الاستخدام.

عطل جزئي يضرب فيسبوك

عدد الشكاوى على صفحة فيسبوك على موقع الأعطال العالمي"downdetector"، وعلى منصات السوشيال ميديا كان محدودا ولم يرتق إلى مستوى العطل الشامل الذي يهدد عمل المنصة بشكل كلي.

ولم تصدر شركة "ميتا" حتى الآن بيانا رسمنا يوضح سبب العطل أو الموعد المتوقع لعودة الخدمات إلى طبيعتها.