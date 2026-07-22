50 ألف جنيه.. ضبط مدير التنظيم بحي إمبابة متلبسا برشوة مقابل استخراج تصاريح بناء مخالفة

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على مدير التنظيم بحي إمبابة التابع لمحافظة الجيزة، المهندس «م. س»، متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة قدره 50 ألف جنيه، وذلك مقابل تسهيل إجراءات واستخراج تصاريح بناء بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وأوضحت المصادر، أن الواقعة بدأت عقب ورود معلومات وأدلة للجهات الرقابية، تفيد بطلب المتهم مبالغ مالية نظير إنهاء تراخيص وإجراءات غير قانونية، وبناء عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق لإعداد كمين محكم لضبطه متلبسا.

وأضافت المصادر أنه جرى ترقيم المبالغ المالية المتفق عليها مسبقا بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إلقاء القبض على المسؤول أثناء تسلمه المبلغ المقرر داخل أحد الكافيهات المجاورة لمبنى حي إمبابة، وتم التحفظ على الأموال المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.

وكشفت المصادر، أنه تم استدعاء رئيس حي إمبابة لسماع أقواله أمام جهات التحقيق، وذلك للوقوف على أبعاد القضية ومدى إلمامه بالمخالفات المنسوبة للمتهم، واستكمال التحقيقات الجارية لكشف كافة الملابسات.