استثمارات باكستانية مرتقبة في «اقتصادية قناة السويس».. تفاصيل لقاء «عبد العاطي» و«دار»

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الأربعاء 22 يوليو، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في مانيلا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزيران بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع مصر وباكستان، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على متابعة تنفيذ مخرجات زيارته الأخيرة إلى باكستان في مارس الماضي، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، والدورة العاشرة للمشاورات السياسية على المستوى الوزاري، بما يسهم في إعطاء دفعة إضافية للعلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القائمة بين الجانبين.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، من خلال تنظيم بعثات الأعمال والزيارات المتبادلة بين مجتمع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، وربط المستثمرين الباكستانيين بالفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن التطلع لاستكمال الإجراءات الخاصة بتدشين مجلس الأعمال المصري–الباكستاني.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للجهود التي بذلتها باكستان، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والتي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة وضرورة الالتزام بها، وتهيئة الظروف اللازمة؛ للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أهمية البناء على نتائج اجتماع الأطراف الاقليمية الأربعة الذي استضافته القاهرة في يونيو 2026؛ للدفع بالمسار التفاوضي، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.