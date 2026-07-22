وزير الخارجية الأمريكي: طهران تواصلت معنا سعيا لاستئناف المفاوضات

قال وزير الخارجية الأمريكي، إن طهران تواصلت معنا سعيا لاستئناف المفاوضات، متابعا: إيران متمسكة باستكمال برنامجها النووي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن قواتنا تعمل على تأمين الملاحة وحماية السفن في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران غير جادة في التفاوض.

وأكمل: سنواصل تأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، ولن نقبل بسيطرة أي دولة على الممرات المائية الدولية.

وأوضح أننا نطالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، ونستهدف تقويض قدرات إيران العسكرية على استهداف السفن في مضيق هرمز.