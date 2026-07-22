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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الأمريكي في طهران

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل

أفادت وكالة “فارس” بنجاح الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الأمريكي في طهران ليلة أمس.

ومنذ قليل ؛ أعلن الجيش الإيراني  استهداف مباني الإسكان" و"مستودعات المعدات" التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن فجر اليوم.

وأكد الجيش الإيراني في بيان له: يأتي استهداف قاعدة الأزرق في الأردن ضمن المرحلة 22 من عملية "الصاعقة".

وأشار البيان الإيراني إلى أن طائرات آرش المسيرة استهدفت مستودعات ومخازن المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.

وختم الجيش الإيراني بيانه قائلا : هذه العمليات تحية إلى شعب جنوب إيران البطل الصامد، والجيش بدعم من شعبه صامد حتى النصر النهائي.

وفي وقت سابق، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أنها شنّت هجمات كبيرة ضد إيران استهدفت شل قداراتها البحرية والعسكرية لتقويض تهديدات مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه “في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 21 يوليو، أكملت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بنجاح الضربات الجوية الحادية عشرة على التوالي ضد إيران".

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