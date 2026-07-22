بسبب الضربات الأمريكية على إيران.. ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، مع تزايد المخاوف من شلل الإمداد على خلفية استمرار الضربات الأمريكية لإيران.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل عند 85.24 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.07% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه عند 92.19 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.30% عن سعر التسوية السابق.

يأتي ذلك بعد أن ​بلغ سعر النفط أعلى مستوى له في 5 أسابيع عند ⁠التسوية أمس، الثلاثاء، بعدما ضربت القوات الأمريكية أهدافا في جنوب إيران وغربها، في حين ​شنت طهران هجمات على منشآت أمريكية في البحرين والكويت والأردن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الأربعاء، بدء موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الـ11 على التوالي بهدف "تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز".