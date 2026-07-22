وزير الرياضة يهنئ ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطلة المصرية ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس فئة 250 نقطة للمرة الأولى في تاريخها، مشيدًا بالأداء المميز الذي قدمته ونجاحها في حصد ثالث ألقابها هذا الموسم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تقدم ميار 24 مركزًا دفعة واحدة لتصل إلى المركز 73 في التصنيف العالمي للمحترفات يعكس عودتها القوية إلى مستواها المعهود بعد فترة من الابتعاد عن المنافسات، متمنيًا لها دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وحققت نجمة التنس المصرية ميار شريف لقبها الثاني في جولة المحترفات، بعد الفوز بكأس بطولة ياش الرومانية مستفيدة من انسحاب منافستها الإسبانية باولا بادوسا.

وفازت ميار مبكرا في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، ثم هيمنت على أحداث المجموعة الثانية لتفرض تقدما وصل إلى أربعة أشواط دون رد، قبل أن تعلن بادوسا انسحابها، لتعود المصرية إلى منصات التتويج بعد غياب دام لنحو أربع سنوات.