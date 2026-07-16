ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائى بطولة ياش المفتوحة للتنس

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تأهلت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية ، إلى الدور الربع النهائى ببطولة ياش المفتوحة للتنس، ذات 250 نقطة.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية ، المصنفة رقم 97 عالميا ، اليوم على الاسبانية كايتلين كيويفيدو، المصنفة رقم 100 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-6 بالدور الثانى "16".

وتواجه ميار شريف فى الدور المقبل الكازاخية يوليا بوتنتسيفا، المصنفة رقم 82 عالميا،.

وتغلبت ميار شريف فى الدور الاول "32" على المجرية دالما جالفى، المصنفة رقم 137 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-0 .

وتقام البطولة برومانيا خلال الفترة من 12 وحتى 19 يوليو الجارى.