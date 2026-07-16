مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد نهائي كأس العالم2026 خلال الأسبوع المقبل، بعد فوز الأرجنتين على إنجلترا أمس، وبذلك نترقب لقاء قوي بين منتخب الأرجنتين وإسبانيا لحسم بطل كأس العالم2026، بعد جهود المنتخبين في الوصول إلى تصفيات النهائي.

وارتفعت عمليات البحث عن نهائي كأس العالم2026 ورغبة المتابعين في معرفة موعد آخر مباراة في كأس العالم، وكذلك موعد المبارايات التي تحسم المركز الثالث والرابع.

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 19 يوليو الجاري، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب نيويورك/نيوجيرسي.

المنتخب الإسباني كان أول الواصلين إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فرنسا بثنائية نظيفة ليطمح في حصد اللقب الثاني له والأول منذ 2010 في جنوب إفريقيا.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تكرار إنجاز النسخة الماضية والفوز على إنجلترا ليرغب في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب مرتين على التوالي.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسوف يتم بث نهائي المونديال عبر beIN SPORTS MAX.

وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 4 بتعليق عربي، بينما يأتي على beIN SPORTS MAX 5 بتعليق إنجليزي وbeIN SPORTS MAX 6 بتعليق فرنسي.

كما أنّ النهائي منقول عبر قناة beIN FIFA WORLD CUP المفتوحة مجانًا.





موعد مباراة فرنسا وأنجلترا

من المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا يوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، لتكون آخر ظهور للمنتخبين في النسخة الحالية من البطولة، قبل إسدال الستار على منافسات كأس العالم بالمباراة النهائية.

يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بعد نهاية مشواره في الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام منتخب إسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة قوية قدم خلالها المنتخب الفرنسي أداءً جيدًا، لكنه لم ينجح في بلوغ المباراة النهائية، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث.

أما منتخب إنجلترا، فقد ودع البطولة من الدور نصف النهائي أيضًا، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت منافسة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، إلا أن المنتخب الإنجليزي أخفق في الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ سنوات.