الهوية الإعلامية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الهوية الإعلامية في العصر الرقمي.. المنافسة والتأثير" وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الحادية والعشرين.

تفاصيل الندوة

شارك في اللقاء محمد جلال الدين والدكتور محمود منسي وأدارت اللقاء شيماء حمودة.

في البداية، تحدثت شيماء حمودة عن الهوية الرقمية، مشيرة إلى أن صناعة المحتوى لم تعد وسيلة للتعبير عن الرأي فقط ولكنها أصبحت صناعة كبرى ما يحتم ضرورة أن يكون لكل شخص هوية رقمية خاصة به.

من جانبه تطرق محمد جلال الدين إلى الحديث عن تجربته في تدشين منصة "ذا جلوكال" وهي منصة تتناول الأخبار السياسية والاجتماعية إلى أخبار فكاهية باستخدام الكوميكس.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر للمنصة لم يكن المحتوى المقدم عليها ولكن التحدي كان يكمن في التمويل والاستمرارية، مبينا أن الهدف من المنصة هو تقديم ملخص للأحداث في ثوان قليلة.

وأوضح أن فكرة الأخبار المضللة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي حولت فكرة المنصة إلى تقديم أخبار ترفيهية موثوقة.



من جانبه، تحدث الدكتور محمود منسي، عن أنواع المحتوى الرقمي المقدم على منصات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الترويج للهوية الرقمية جزء من نجاح الشخص على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن كل شخص يقدم محتوى على المنصات الرقمية هو مشروع شركة مصغرة، مبينا أن المخاطرة في بداية تدشين المشروع أمر مهم من أجل التعلم والتطوير.

كما تطرق إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في تطوير الهوية الرقمية لمقدم المحتوى ولكن بشرط أن يتم استخدام الأداة بطريقة سليمة.

جدير بالذكر أن الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تقام في الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وبرعاية بنك ABC. وتم اختيار المخرج الراحل داوود عبد السيد شخصية المعرض هذا العام، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تاريخ السينما المصرية، وتكريمًا لمسيرته الإبداعية الممتدة. ويشارك في هذه الدورة حوالي 86 دار نشر مصرية وعربية، إلى جانب تقديم 410 فعاليات ثقافية على مدار أيام المعرض، بمشاركة أكثر من ألف متحدث من مصر ومختلف دول العالم.