في وداع الشيخ عبد الفتاح علام.. الإفتاء: رمز للاعتدال والوسطية.. والأوقاف: أفنى حياته في خدمة العلم

في وداع الشيخ عبد الفتاح علام..

مفتي الجمهورية:

أفنى عمره في نشر العلم الشرعي وترسيخ منهج الأزهر الوسطي

فقدنا واحدًا من كبار علماء الأزهر ورموز الاعتدال والوسطية

وزير الأوقاف:

كرّس حياته لخدمة الأزهر وتخريج أجيال من طلاب العلم

رحيل الشيخ عبد الفتاح علام خسارة للدعوة الإسلامية وللعلم الشرعي

القائم بعمل وكيل الأزهر:

فقدنا أحد علمائنا الأجلاء الذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم وتربية الأجيال

ترك إسهامات علمية ودعوية ستظل محل تقدير واعتزاز

غيب الموت اليوم الشيخ عبد الفتاح علي علام، وكيل الأزهر الأسبق، الذي يُعد واحدًا من أبرز علماء الأزهر الشريف، لما قدمه من إسهامات علمية ودعوية بارزة تركت أثرًا كبيرًا في الساحة الدينية.

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، فضيلةَ الشيخ، عبد الفتاح علي علام، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء وخدمة الإسلام.

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية أن الفقيد، -رحمه الله- كان واحدًا من كبار علماء الأزهر الشريف، الذين أفنَوا أعمارهم في نشر العلم الشرعي، وخدمة الدعوة الإسلامية، وترسيخ منهج الأزهر الوسطي، وكان له إسهامٌ بارز في نشر قيم الاعتدال والوسطية، تاركًا سيرةً طيبةً وإرثًا علميًا ودعويًّا مشهودًا.

ويتقدم فضيلة مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، وتلامذته ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه للإسلام والمسلمين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

ونعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي علام، وكيل الأزهر الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية، أفنى خلالها عمره في نشر العلم الشرعي، وخدمة رسالة الأزهر الوسطية، وتخريج أجيال من طلاب العلم، تاركًا أثرًا طيبًا وسيرةً عطرةً بين طلَّابه ومحبيه.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى الأزهر الشريف، وعلمائه، وطلَّابه، ومحبيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم نافع وعمل صالح، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

فيما نعى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ عبدالفتاح علام، وكيل الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية.

وأكد فضيلته أن الأزهر الشريف فقد أحد علمائه الأجلاء، الذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم الشرعي، وتربية الأجيال، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، وكان للفقيد إسهامات علمية ودعوية بارزة، ستظل محل تقدير واعتزاز.

ويتقدم الشيخ أيمن عبدالغني بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه للإسلام والأزهر، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).