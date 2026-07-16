وفاة الشيخ عبد الفتاح علي علام وكيل الأزهر الأسبق

غيب الموت اليوم الشيخ عبد الفتاح علي علام، وكيل الأزهر الأسبق، الذي يُعد واحدًا من أبرز علماء الأزهر الشريف، لما قدمه من إسهامات علمية ودعوية بارزة تركت أثرًا كبيرًا في الساحة الدينية.

ونعى الشيخ أحمد عبد العظيم، أحد علماء الأزهر، الفقيد بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان هذه القامة العلمية، حيث أعلن خبر الوفاة عبر صفحته على موقع فيسبوك، مؤكدًا أن الراحل كان من العلماء الأجلاء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدين والعلم.

وقال في منشوره إن الموت حق على الجميع، مستشهدًا بقوله تعالى: “إنا لله وإنا إليه راجعون”، مقدمًا خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما أشاد بمكانة الشيخ الراحل، واصفًا إياه بالعالم الجليل والفقيه الكبير، الذي قدم الكثير للإسلام والمسلمين خلال مسيرته داخل الأزهر الشريف، مؤكدًا أن جهوده العلمية والدعوية ستظل شاهدة على إخلاصه وعطائه.

واختتم نعيه بالدعاء للفقيد بأن يغفر الله له، ويتقبل أعماله، ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى، جزاءً لما بذله من علم وخدمة للدين.